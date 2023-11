Les olives es converteixen en el nou objectiu dels robatoris al camp

L'enfilada del preu de l'oli i l'escassedat del producte per la sequera han posat les oliveres en el punt de mira dels lladres

Preocupació entre els pagesos

Amb l'arribada de la tardor i l'inici de la campanya d'oli, els pagesos han començat a constatar els seus pitjors temors d'ençà que el preu d'aquest producte va començar a enfilar-se: les olives s'han convertit en el nou objectiu dels robatoris al camp. «Deuen haver robat uns 1.000 quilos d'olives. Ens hem trobat arbres sense fruit i, a d'altres, havien buidat branques senceres. Hi ha olives escampades en algunes zones que, segurament, els han caigut de la borrassa. Ha estat durant la nit, aprofitant la lluna plena», deia ahir Sergi Borrás, un pagès que té la seva finca al terme municipal de Vinebre. Aquest no era l'únic robatori d'olives amb què es llevaven ahir els pagesos de la Ribera d'Ebre, en tenien notícia d'almenys un altre.«Això serà un problema. Mentre el preu de la garrofa ha baixat ara del que es parla és de l'oli», explica Miquel Pinyol, coordinador dels sectors agrícola i forestal a les Terres de l'Ebre de la comissió permanent d'Unió de Pagesos (UP). D'altra banda, Josep Zacaries, de la sectorial d'oli d'UP al Camp de Tarragona, constata que ja han tingut coneixement de tres o quatre casos a la comarca del Baix Camp, però que només s'ha denunciat un. Es mostra convençut que el furt d'olives és un nou problema que anirà en aumgent i que s'afegeix als que ja té el sector. Explica que n'han robat sobretot a les oliveres més pròximes a camins o carreteres.«El pagés s'ha de mentalitzar que ha de denunciar. Molts no ho fan, perquè són persones grans, perquè s'han de desplaçar... Però és necessari fer-ho, perquè els Mossos en siguin conscients de la problemàtica», subratlla Martí Macias, de la comissió permanent comarcal del Tarragonès. «El problema és saber on es venen aquestes olives. Perquè els socis de les cooperatives estan controlats, i els privats han de dur la DUN (la Declaració Única Agrària). Si algú no té la DUN, no haurien d'acceptar el seu producte enlloc», apunta Macias. Es poden arribar a collir 40 quilos d'un sol arbre i l'oliva es ven a entre 1,20 o 1,30 euros el quilo a preu de comerciant, segons apunten els pagesos.El sindicat Unió de Pagesos ja van mantenir reunions amb el cos de Mossos d'Esquadra on es va posar damunt la taula que aquesta mena de robatoris anirien en augment, tal com està succeint. De fet, segons Macias, a municipis com Perafort, Constantí, Vilallonga o el Morell, entre altres, la policia està coordinada per controlar els camins. A Constantí, l'Ajuntament ha allargat el reforç de vigilància a les zones rurals durant tota la temporada de collita de l'oliva i el servei es mantindrà actiu fins al 30 de novembre. «De la manera tan aleatòria que han collit les olives estem convençuts que hi tornaran. Hem quedat aquesta nit per controlar la finca, a veure si el podem enganxar», deia ahir Sergi Borràs. L'extensió de moltes de les finques fa pràcticament impossible que el pagés pugui vigilar els arbres.«Si jo actualment tinc 12 hectàrees de conreu repartides en sis finques i, per tant, és molt difícil tenir-les totalment controlades», explica Jaume Aleu, un altre pagès de la Ribera d'Ebre que, ahir, es trobava recollint l'oliva.«Estem molt preocupats. Els molins han obert aquesta setmana i ja hi ha robatoris, i ho estem, sobretot, perquè, en realitat, no hi ha olives. Hi ha finques que no tenen gens de fruit i d'altres que estan plenes, i això és molt golós. Els lladres busquen sobretot aquests arbres que són plens, a finques de fàcil accés i que en poca estona en puguin collir moltes», apunta Aleu.«Demanarem una nova reunió amb els Mossos d'Esquadra per veure quina és l'estratègia a seguir d'ara en endavant», finalitza Pinyol.