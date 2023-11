L'Espluga de Francolí tindrà enllestida la connexió amb l'aigua de l'Ebre el setembre del 2024

Els 1,7 MEUR del cost de les obres els finançaran gairebé en la seva totalitat la Diputació de Tarragona i l'ACA

Actualitzada 02/11/2023 a les 13:23

L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) tindrà enllestida la connexió amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) el setembre de l'any que ve. El municipi, que porta dos anys abastint-se amb camions cisterna i talls puntuals d'aigua, rebrà així aigua del riu Ebre i podrà solucionar finalment els seus problemes d'abastiment, tant a la població com a la indústria. Les obres consistiran en una canonada que sortirà de la xarxa del CAT a Montblanc i que arribarà fins al terme de l'Espluga. Costaran prop d'1,7 MEUR, dels quals l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) n'aportarà 1,2 MEUR i la Diputació de Tarragona 445.000. L'ajuntament completarà la resta.



La idea de connectar el municipi amb la xarxa del CAT ve de l'any 2003. El 2021 es va fer una primera licitació d'una obra que havia de costar 1 MEUR, però que amb els sobrecostos derivats de la guerra a Ucraïna s'ha incrementat en un 70%. «És el projecte més important de la història democràtica de l'Espluga. Se soluciona un problema real, greu, endèmic i que afecta tota la població espluguina», ha destacat l'alcalde Josep Maria Vidal. A banda, des del consistori també s'ha millorat la xarxa d'abastament d'aigua, amb la substitució de 4.000 metres de canonades. Uns treballs que s'afegiran a altres que impulsa el govern local, com l'obertura de dos nous pous per ampliar les possibilitats de captació, però que sobretot han de minimitzar les fuites que arrosseguen des de fa anys.Alhora, des de l'ajuntament s'incrementaran les tarifes per als consumidors, que fins ara «eren molt baixes», tal com han reconegut el mateix alcalde i el director de l'ACA, Samuel Reyes. En aquest sentit, els grans consumidors, com ara la indústria, seran els que notaran més la pujada i poden arribar a pagar un màxim de quatre vegades més que fa dos anys. Vidal ha assegurat que l'increment per a les famílies amb consums baixos serà petit. A més, aquest increment també anirà condicionat al nombre de camions cisterna que hagin de portar en els pròxims mesos. Com més cubes arribin des de Montblanc, més alta serà la factura.Això ha de compensar les despeses que l'ajuntament ha assumit fins ara. Vidal ha concretat que en els darrers dos anys han hagut de destinar «una mica més de 500.000 euros» en aquest concepte. «Havíem arribat a portar 35 camions diaris, i ara en portem deu», ha concretat. Una reducció explicada per la baixada del consum des de l'estiu. De moment però, seguiran amb l'arribada de camions i amb els talls d'aigua nocturns.