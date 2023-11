«Fem una ferma defensa del rigor històric en les Jornades Modernistes»

La tercera edició de 'Pallaresos 1900' arriba aquest cap de setmana, amb més personatges i novetats com la presència de Lluís Domènech i Montaner

Actualitzada 01/11/2023 a les 17:57

—Molt bé. Tenim una sèrie de novetats que faran que les Jornades siguin molt interessants. I sempre mantenint el rigor històric. Fem una ferma defensa de la rigorositat històrica i treballem perquè les Jornades expliquin i mostrin als visitants com era aquella època i, en concret, enguany el 1914.—Per dos motius importants, un de local i un d'internacional. A nivell local, l'any 1914 va ser quan Jujol va començar la reforma de la Casa Bofarull, un dels emblemes modernistes dels Pallaresos. A això, cal sumar-hi que 1914 marca l'inici de la Primera Guerra Mundial. Així que també hem volgut incloure-ho en les Jornades i tindrem una recreació d'un punt de captació d'infermeres voluntàries per a la Gran Guerra i en podrem veure diverses vestides d'època pel poble.—Hem inclòs com a figures noves el capellà, l'agutzil i el sereno. El capellà, per exemple, serà un dels protagonistes d'un dels moments destacats d'aquesta tercera edició, la recreació d'un bateig d'un nadó, tal com es feia el 1914, amb el vestuari, els ritus i un nom que serà propi d'aquell moment històric. Una altra de les novetats importants és que comptarem amb la visita de Lluís Domènech i Montaner. L'arquitecte va ser mestre de Jujol a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i, coincidint amb la celebració de l'Any Domènech i Montaner i en col·laboració amb la Casa Navàs de Reus, tindrem un personatge que recrearà aquesta figura i que es passejarà pel poble acompanyat per alguna autoritat de l'època del poble per veure com avancen les obres de Casa Bofarull. Com deia abans, tindrem el lloc d'infermeres voluntàries. A més, un cotxe d'època portarà a dalt els diversos personatges i farà un passacarrer pel poble. També tindrem un policia vestit amb un uniforme original de l'època. I a tot això, cal sumar-hi que enguany hem apostat perquè les entitats del poble i el comerç local tinguin també el seu protagonisme a les Jornades.—Faran algunes de les representacions teatrals i també els podrem trobar en les recreacions de parades d'alimentació i d'altres productes. Les entitats tenen molta vistositat en tot allò que s'organitza al poble al llarg de l'any, però no s'havia trobat una fórmula per a fer-les partícips a les Jornades. Feia falta trobar un espai on se sentissin còmodes i creiem que amb aquest plantejament s'ha aconseguit.—Enguany seran més de 500 persones. Aquí hi tenim recreadors, paradistes i convidats que van tots vestits d'època, però també tot l'staff tècnic que s'encarreguen del muntatge de les parades i dels espectacles. La seva tasca és clau. Fan una feina increïble. Tenen molta rigorositat i un gran coneixement tècnic i d'ells depèn, en gran mesura que les Jornades Modernistes dels Pallaresos siguin un èxit.—Totalment. No només es coneix més la figura de Jujol i la seva relació amb els Pallaresos, sinó que com a municipi ja som referents en l'àmbit de les festes de recreació modernista. I mostra d'això és que l'any passat ens van convidar a participar en les jornades modernistes de León i també vam ajudar a muntar les de Reus. Estem agafant protagonisme i posicionament.