El Pavelló Poliesportiu de Constantí s'omple de propostes «terrorífiques» durant el Castalloween

Actualitzada 02/11/2023 a les 17:25

El passat dimarts 31 d'octubre, vigília de tots Sants, va tenir lloc la celebració de la gran festa Castalloween 2023 al Pavelló Poliesportiu de Constantí. Al llarg de tota la tarda-nit, la instal·lació es va omplir de propostes festives per gaudir de la nit més terrorífica de l'any.Les activitats s'iniciaven amb el Passatge del Terror, que s'ha recuperat aquest any amb dues modalitats: un passatge de caire familiar i un passatge de terror extrem. Van ser prop de 500 persones les que no es van voler perdre aquesta proposta que s'ha convertit en una de les activitats més multitudinàries i esperades per part de joves, famílies i fins i tot públic adult.Seguidament, s'iniciava el tradicional sopar de motxilla que va comptar amb la participació d'unes 250 persones. La vetllada va continuar amb l'entrega de diplomes a la millor disfressa infantil i a la millor disfressa grupal. La festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb les actuacions musicals del Grup Waikiki i del Dj Jordi Alcañiz.D'altra banda, durant aquesta setmana, l'AFA de l'Institut de Constantí ha instal·lat a diversos punts del municipi la paradeta de venda de castanyes per recaptar fons per al viatge de final d'estudis dels alumnes del centre.