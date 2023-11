Unes 150 persones descobreixen racons i històries desconegudes del «Constantí Misteriós»

Va consistir en un recorregut en el temps i l'espai, ple d'històries desconegudes i misterioses, per diferents indrets del municipi

Actualitzada 01/11/2023 a les 09:50

Les activitats de Tots Sants i la Castanyada a Constantí s'iniciaven aquest passat dissabte 28 d'octubre amb una de les grans novetats de la programació d'aquest any, la ruta «Constantí Misteriós». Prop de 150 persones no es van voler perdre aquesta caminada nocturna que va comptar amb la col·laboració del guia cultural Ferran Marín, Les Forques Teatre «Associació d'Amics del Teatre de Constantí» i el Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu.Va consistir en un recorregut en el temps i l'espai, ple d'històries desconegudes i misterioses, per diferents indrets del terme municipal. Durant el trajecte es van poder conèixer de primera mà tot un seguit d'esdeveniments que durant el segle XIX i principis del XX van sacsejar el dia a dia dels constantinencs i constantinenques i es van visitar espais com les Forques, el cementiri nou, el Calvari, la Plaça de l'Església o el cementiri vell (ubicat a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer).