Més d'una vintena d'actes conformen el programa de Sant Martí del Morell

La Festa Major tindrà lloc del 9 al 13 de novembre, però aquest cap de setmana hi ha diversos actes programats per a escalfar motors

Actualitzada 01/11/2023 a les 11:03

Amb l'arribada del mes de novembre tornen la música, el seguici, el pregó, el teatre... de la Festa Major d'hivern del Morell, que se celebra en honor a Sant Martí. «És una Festa Major que, pràcticament en un 80%, està organitzada per les entitats i associacions del poble, la qual cosa fa que la ciutadania se la senti molt seva», indica el regidor de Cultura i festes del consistori morellenc, Miquel Roig.Val la pena destacar que, en aquesta ocasió, el programa és un homenatge al Ball de Capgrossos Petits del Morell, que aquest 2023 celebren el seu 10è aniversari amb una gran cercavila dissabte dia 4, però també participant en la resta d'actes tradicionals de la festa. Sense oblidar l'apartat musical que sempre els acompanya, Els Martinets de l'Escola Municipal de Música El Morell. A més, també s'introdueixen novetats, com ara la 1a Gimcana de tractors, que tindrà lloc diumenge dia 5. «Una activitat que esperem que tingui bona acollida i que ens permeti veure aquests vehicles que tan integrats tenim al nostre dia a dia al camp d'una forma diferent i divertida», exposa Roig.I es manté una mesura que es va engegar l'any passat, les «Hores tranquil·les» de les fires, «per tal que persones amb TEA o hipersensibilitat puguin pujar a les atraccions i divertir-se en un ambient adaptat a les seves necessitats», incideix el regidor. Les jornades centrals seran del 9 al 13 de novembre, però aquest cap de setmana ja s'han programat alguns actes previs per a escalfar motors, entre els quals una caminada, organitzada per l'associació excursionista Quartdora, concert vermut amb Carles Belda i el Conjunt Badabadoc i la presentació del llibre Lo Carrasclet a la Biblioteca Montoliu.El tret de sortida oficial a la Festa Major el donarà, dijous dia 9, el pregó, que anirà a càrrec de Roger Catà Plana, la setena generació de la família que treballa al camp i que porta oli d'olives morellenques arreu del món. En el mateix acte es farà també la 6a Recepció de Martins i Martines. Divendres, com és tradicional, serà el moment de la cercavila i, al vespre, el concert de Sant Martí, amb Dalton Bang, Buhos i DJ Aleix Ballester.Dissabte hi haurà exposició de vehicles clàssics i, al migdia, l'espectacle de carrer per a tots els públics Tomasa, la xatarrina i concert vermut; a les 18 i a les 21 hores, concert i ball de nit amb l'orquestra internacional «Maravella», correfoc i, ja entrada la matinada, nit de versions amb Ready to Rock. L'endemà, diumenge, matinades traguejades, l'ofici en honor a Sant Martí i el tradicional seguici cerimonial, el vermut de Festa Major i un concert de tribut a Queen amb «The Show Must Go On». «Hem fet una gran aposta per diversos estils musicals, i en tres dies es poden trobar propostes per a tots els gustos», detalla Roig.I per tancar la festa, dilluns hi haurà Divertiland de Festa Major i màgia de primer nivell amb Strafalari, un espectacle del Mag Lari. Ja a posteriori, diumenge 19 de novembre, la programació comptarà amb una nova edició de la cursa solidària Hol·la Genís i l'espectacle de titelles La Caseta de Xocolata. Totes les entrades es poden comprar a elmorell.koobin.cat i a l'oficina del Centre Cultural, de 16 a 20 hores.