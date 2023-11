Més d'un miler de persones participen al Salouween Parade

Els carrers de Salou van acollir una desfilada multitudinària protagonitzada per monstres, zombies i personatges de terror de totes les edats

Actualitzada 01/11/2023 a les 10:40

A més de les disfresses d'allò més terrorífiques que han lluït grans i petits, la rua va comptar amb la participació de la Bandarra Street Orkestra; diverses companyies d'animació de carrer, el trenet turístic, guarnit de Haloween, els gegants de Salou; i, prèviament, amb maratons de maquillatge, una d'infantil a la plaça del Carrilet; que va anar acompanyada de xocolatada i una actuació de la Dj MoM i la seva Dj Sessió per a tota la família, sota l'organització de la regidoria d'Infància; i una altra per a gent més jove i adulta, a la Masia Tous.

El Salouween Parade, format per una munió de gent, més mil persones, segons l'organització, va sortir del carrer Maria Castillo, davant de la Masia Tous, i ha recorregut el carrer de Montserrat, el c. Ciutat de Reus, la Via Roma, la plaça de Francesc Macià i altre cop la Via Roma, fins arribar a la plaça del Teatre Auditori de Salou, on va finalitzar ballant a ritme d'ultratomba.