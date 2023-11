El Morell busca la fotografia per al calendari municipal del 2024

El termini per presentar imatges al certamen acaba el 13 de novembre

Actualitzada 01/11/2023 a les 12:03

Com participar?

A poc més de dos mesos d'iniciar el 2024, la regidoria de Comunicació de l'Ajuntament del Morell convoca, un any més, el concurs fotogràfic #Raconsipaisatges. Una iniciativa oberta a tota la ciutadania morellenca i de la qual en surt, any rere any, la imatge que il·lustra el calendari municipal de l'any següent.Com és habitual, la temàtica del concurs és lliure, sempre amb el rerefons de capturar de forma singular i creativa algun espai del municipi. La persona autora de la imatge guanyadora, a més del reconeixement de veure una de les seves fotografies al calendari del Morell, rebrà també dos vals de 75 € per bescanviar en material: l'un, a Informàtica Morell, i l'altre, a Bridó Fotografia.Per a participar, les fotografies s'hauran de publicar a Instagram des d'un perfil públic, amb l'etiqueta #Raconsipaisatges i #somdelMorell, i enviar en un correu electrònic a fotocalendari@elmorell.cat , fent constar el número de telèfon. Ambdós procediments són obligatoris. Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies que no haginestat premiades en cap altre concurs.Les fotografies que es presentin hauran de tenir orientació horitzontal (425 x 288 mm) i una resolució mínima de 72 ppp (en cas de ser la fotografia seleccionada, s'haurà de facilitar a 300 ppp), sense compressió ni marca d'aigua. A més, la persona guanyadora de l'última edició del concurs no pot participar fins l'any vinent.Les fotografies s'han de presentar abans de dilluns 13 de novembre (inclòs), i el dia 20 es farà pública, a través dels canals digitals de l'Ajuntament del Morell, la imatge guanyadora. El jurat el formaran una persona del municipi vinculada a la fotografia, un tècnic, un responsable de l'Ajuntament i un fotògraf professional de fora del Morell.