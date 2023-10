Senderisme, poesia i gastronomia es retroben a la 4a edició de la Festa de l'avellana

L'esdeveniment se celebrarà el diumenge dia 5 de novembre a Farena

L'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades (AAMP) organitza aquest pròxim diumenge dia 5 de novembre una festa per a donar a conèixer el conreu de l'avellana de muntanya. Es tracta d'un acte que s'emmarca en les accions que s'han fet des de l'entitat per a promocionar i donar valor a aquest fruit i al seu conreu a les Muntanyes de Prades. Enguany la Festa de l'avellana arriba a la seva 4a edició i totes les activitats que s'han preparat se celebraran a la plaça de l'Era de Farena.La primera, entre les 8 h i les 9 h consistirà en un esmorzar on se serviran magdalenes amb avellana elaborades pel forn de Mont-ral i una coca amb avellana a l'estil de la Fatarella i una altra de gianduja a càrrec del Forn Sistaré de Reus. Un cop acabi l'esmorzar, es procedirà a fer una caminada pels conreus de l'avellana de Muntanya presents als camins de Farena i Capafonts, en un recorregut de dificultat tècnica moderada de 15 km i un desnivell de 250 m. Tot seguit, a les 12.30 h, es durà a terme el recital de poesia sobre l'avellana “Les filles del vent” a càrrec d'Antònia Farré i Joan Salvat i l'acte clourà a les 13.00 h amb un Showcooking d'elaboracions d'avellana liderat pel Forn Sistaré de Reus.La celebració finalitzarà amb un dinar que es durà a terme a les 13.30 h i on l'avellana serà l'ingredient protagonista. D'aquesta manera, s'hi podran degustar productes com la llonganissa amb avellanes i xocolata de Cal Borrull o les postres amb avellana elaborades per la Confiteria Poy de Reus, entre altres.Les inscripcions a la caminada tenen un preu de 20 euros (els federats) i 25 euros (els no federats) i inclouen tant l'esmorzar com el dinar, així com una samarreta de record. Les persones que no participin a la caminada, però desitgin participar al recital de poesia, el showcooking i el dinar poden adquirir un ticket de 20€. Per a fer-ho cal que contactin amb secretaria@aamp.cat abans del dia 2 de novembre de 2023.La celebració de la Festa de l'avellana compta amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Mont-ral.