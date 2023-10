Salou celebra avui la Festa del Panellet

La plaça del Carrilet serà l'escenari d'una trobada familiar amb les mascotes del Club Xic'S com a protagonistes

Actualitzada 31/10/2023 a les 08:57

Salou acull aquest dimarts, 31 d'octubre, la Festa del Panellet, una de les trobades més esperades de la tardor, en què els nens i les nenes podran gaudir d'una jornada festiva al voltant d'aquest dolç, típic de la festa de Tots Sants, també coneguda com «Castanyada».

De 10.30 a 13.30 h, la plaça del Carrilet serà l'escenari d'una festa amb les mascotes del Club Xic'S com a protagonistes: el Rocky, la Confetina i el pirata Dragut.

Es tracta d'una celebració familiar amb inflables, jocs de fusta, activitats i ball amb les cançons del Club Xic'S, en què hi haurà un pica-pica i l'esperat taller de panellets. La programació és organitzada per la regidoria d'Infància de l'Ajuntament de Salou, i s'inclou dins dels actes de la Festa del 30 d'Octubre.

D'altra banda, avui a les 17 h, el Club Xic'S convida els nens i les nenes a preparar la desfilada de Salouween pels carrers de Salou, amb una marató de maquillatge infantil, una xocolatada i un espectacle dinamitzat per la Dj MoM i la seva Dj Sessió per a tota la família. A les 19.30 h, s'iniciarà el Salouween Parade, una rua que sortirà de la Masia Tous i recorrerà el c. de Montserrat, el c. Ciutat de Reus, la Via Roma, la pl. Francesc Macià i la Via Roma, fins arribar a la pl. del TAS de Salou. Cal anar disfressat per ballar a ritme d'ultratomba, amb l'acompanyament de diversos grups d'animació. L'organització, en aquest cas, és a càrrec de la regidoria de Joventut.

També, el proper dijous, 2 de novembre, a l'Espai d'Infància, hi haurà un taller de carbasses de Halloween. Per al segon torn, de 18.30 a 19.15 h, cal inscriure's a través del telèfon 678 16 27 16. I el divendres, 3 de novembre, al mateix espai, hi haurà dos tallers de maquillatge de fantasia, en dos torns, de 17.30 a 18.15 h, i de 18.30 a 19.15 h. És necessària inscripció prèvia.