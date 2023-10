Salou celebra el 34è aniversari de la segregació amb actes lúdics i populars

Prop d'un miler de persones van gaudir de la paella de germanor al parc de Manuel Albinyana en un ambient «familiar i de companyonia»

Actualitzada 30/10/2023 a les 19:52

Continuen les celebracions

Salou va celebrar, durant el dia d'ahir, el 34è aniversari de la Segregació, acte que va commemorar el naixement de Salou com a municipi independent. Entre els actes que el municipi va preparar per celebrar la Festa Major del 30 d'octubre hi va destacar la paella popular, on hi van assistir prop d'un miler de persones, la inauguració del nou casal de les dones i l'ofrena floral a l'Església Santa Maria del Mar.La jornada festiva va començar amb la plantada d'un nou arbre, simbolitzant el creixement i renovació de la ciutat. La jornada va continuar amb la hissada de la bandera de Salou, «reafirmant així la identitat i orgull local». L'església Santa Maria del Mar va ser també l'escenari d'una emotiva ofrena floral, on els veïns i representants de l'Ajuntament van retre homenatge «als que van lluitar per la independència de Salou, fita assolida l'any 1989».Durant el matí, va tenir lloc la inauguració del Casal de les Dones. Aquest nou espai, situat al número 69 del carrer Barcelona, «pretén ser un punt de trobada i de reivindicació per les dones de la ciutat». En referència al disseny del nou edifici, l'alcalde del municipi, Pere Granados, va subratllar que ha estat pensat per ser «altament funcional, accessible, adaptat i inclusiu». «És una construcció moderna, eficient i amb un fort compromís amb la sostenibilitat, incorporant tecnologies d'energia neta i renovable», va destacar Granados.Va subratllar que es tracta «d'un edifici pioner i que serà exemple a seguir en la construcció d'altres equipaments». En l'àmbit de sostenibilitat, l'edifici està equipat amb plaques solars fotovoltaiques, «que asseguren una autosuficiència energètica gairebé completa». L'equipament disposa d'un despatx administratiu, una cuina, un petit, un magatzem, dos lavabos i dos patis exteriors «que li aporten un toc d'espai obert».Abans de la paella, els veïns i visitants del municipi van gaudir d'una cercavila amb elements del Seguici Popular de Salou, entre els quals hi havia els Canons, els tambors dels Diables Maleïts i les Bruixes Latemó de Salou, així com la Morena, els Gegants, els Nanos, la Mulassa, el Ball de Bastons, el Ball d'Espases, el Ball de Pastorets i el Ball de Panderos. Al migdia, ja en un ambient festiu i de germanor, al parc de Manuel Albinyana s'hi van reunir prop d'un miler de persones per celebrar, amb una paella popular, el 30 d'octubre.Les autoritats del consistori municipal van participar en l'acte festiu repartint racions entre els assistents. Des del consistori expliquen que «hi va regnar un ambient distès, familiar i de companyonia, on la paella de marisc, que va rebre excel·lents crítiques, ha impregnat la zona de bones sensacions i aromes». Des de l'Ajuntament apunten que es van cuinar fins a 100 quilograms d'arròs bomba del delta de l'Ebre.Tot i la cloenda de l'aniversari de la segregació, el municipi no ha acabat amb les festes. Durant el dia d'avui el municipi celebra la Festa del Panallet, que des del consistori apunten que «serà un gran atractiu per als nens i nenes de Salou i del Club Xic's», ja que podran gaudir de jocs i activitats infantils, així com de danses, pica-pica i un taller de panellets, amb l'acompanyament de les mascotes Rocky, Confetina i Dragut. Alhora, avui a les 19.30 h. arrenca la Saloween Parade, on monstres i zombis invadiran els principals carrers de Salou.