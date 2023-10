La DOP Siurana presenta l'oli nou a Vimbodí

Per segon any consecutiu el canvi climàtic ha provocat una caiguda en la producció d'olives arbequines a les set comarques que formen part de la DOP

Actualitzada 30/10/2023 a les 20:28

Els primers a tastar l'oli de la campanya 2023-24 de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Siurana asseguren que, enguany, ha resultat un producte molt equilibrat i rodó, complex i harmònic en dolç, amarg, picant i fruitat. Així ho explicaven ahir els responsables de la DOP en l'acte de presentació de l'oli de la nova temporada, que es va celebrar al terme de Vimbodí, i que va tenir com a padrí el doctor Eduard Escrich, professor del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Medicina de la UAB, i director del Grup Multidisciplinari que analitza la relació dels greixos en la dieta.La campanya d'enguany, explicaven els responsables de la DOP, estarà marcada per dos factors determinants. El primer és la disminució de la producció. «Lamentablement, hem tingut un segon any de mala collita, quan ja veníem de l'any passat que va ser així», explicava Antoni Galceran. El president del Consell Regulador de la DOP detallava que els productors d'oli ja contemplen que les oliveres fan un any bo i un altre no tant, però que enguany, i a causa sobretot de la sequera, no s'ha produït aquesta alternança. Així, preveuen que en la campanya 23-24 es faran prop de 3 milions de litres d'oli, quan la mitjana de la DOP supera els 5 milions. «A més de la falta de pluja, tampoc han ajudat les temperatures tan altes, estem tenint onades de calor en temps de la floració que abans no hi eren», subratllava Galceran.El segon tret que definirà la campanya d'enguany és el preu de l'oli. La garrafa de 5 litres ha passat dels 25-34 euros d'abans de la collita de l'any passat, als 45-52 euros d'enguany. «És una pujada important, però volem incidir que des del sector productiu no ens estem enriquint. Els números surten millor si hi ha molta producció i preus més baixos», assegurava el president de la DOP. A més, va detallar, «durant la campanya passada va passar una cosa extraordinària, i és que el preu es va apujar fins a quatre vegades, cosa que no sol succeir: normalment es manté un preu per tota la campanya». Això no obstant, Antoni Galceran explicava que confien que enguany el preu es mantindrà i que «quan hi torni a haver una altra collita normalitzada, tornarà a baixar».Pel que fa a l'abastiment d'oli, des de la DOP Siurana no es preveu que hi hagi escassetat perquè la situació és semblant a la de l'any passat, quan algunes entitats se'n van quedar sense ja a l'estiu, però altres en van servir tot l'any sense problema. Aquesta campanya, a més, hi ha un altre factor a tenir en compte: «A l'estiu i la tardor hem tingut molta demanda d'oli perquè hi va haver una espècie de psicosi perquè molta gent pensava que després no n'hi hauria o que seria més car. Per tant, és possible que detectem una baixada de vendes ara al principi, perquè aquest comprador haurà de consumir l'oli de l'any anterior». La presentació va comptar també amb la presència de la xef Ada Parellada, padrina de la collita del 2022.