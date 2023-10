La Diputació de Tarragona organitza un tast d'oli gratuït obert a la ciutadania al Palau Bofarull a Reus

El tast persegueix descobrir i assaborir les qualitats dels olis guardonats en la darrera edició dels Premis CDO

Aquest dissabte dia 4 de novembre la Diputació de Tarragona convida la ciutadania a fer un tast d'oli per descobrir, aprendre i comprendre les qualitats d'un dels productes més preuats de la demarcació: l'oli d'oliva verge extra (OOVE).En aquest tast, guiat per l'expert Eudald Salvat, membre del panell de tast d'oli de Catalunya, es posaran en valor les propietats organolèptiques d'aquest producte: l'aroma, el gust, l'olor i la textura de l'oli d'oliva verge extra de les DOP de la demarcació de Tarragona: DOP Siurana, DOP Baix-Ebre Montsià i DOP Terra Alta. Es tastaran els olis premiats en la darrera edició dels premis CDO que organitzen la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus.El tast és gratuït i té una durada aproximada d'una hora. Les places són limitades i s'atendran per ordre d'inscripció, que es realitza des de la web de la Diputació de Tarragona: https://www.dipta.cat/agenda/cultural/ja-has-begut-oli-vine-tastar-or-liquid