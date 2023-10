Èxit de la sortida a Barcelona organitzada en el marc del Cicle de Memòria de Tardor de Cambrils

Més de 30 cambrilencs van recórrer els escenaris de la repressió franquista pels carrers de la ciutat i van visitar la presó Model

Un grup d'una trentena de cambrilencs i cambrilenques es va desplaçar en autobús dissabte a Barcelona per portar a terme l'activitat «Escenaris de la repressió franquista pels carrers de Barcelona», organitzada per l'Arxiu Municipal i el Museu d'Història de Cambrils, amb el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, en el marc del 17è Cicle de Memòria de Tardor.La sortida cultural, que va ser tot un èxit, va començar amb una ruta matinal pels espais de repressió exercida a partir de 1939, amb perspectiva memorialística. El recorregut va anar a càrrec del Memorial Democràtic, i va començar des de la seva seu fins a la comissaria de Via Laietana.A la tarda, les persones participants van visitar la presó de la Model, recentment patrimonialitzada per l'Ajuntament de Barcelona com a espai de memòria, i a l'antic locutori van tenir la sorpresa del testimoni emotiu de la cambrilenca Carme Vaquero Sentis, filla de represaliat i tancat al 1939 en aquesta presó.El Cicle de Memòria de Tardor es titula enguany «La repressió de la memòria». El programa d'activitats, que va començar el 3 d'octubre, ha repassat les diferents cares de la repressió amb una exposició, la presentació d'un llibre, una sortida cultural i diverses conferències. L'última activitat serà la conferència «La repressió franquista a Cambrils: una perspectiva documental», que oferirà el responsable de l'Arxiu Municipal de Cambrils, Pedro Otiña, el proper dijous 2 de novembre (19:30h) a la Sala d'Actes del Centre Cultural.Aquest cicle sobre la repressió franquista permet l'Arxiu Municipal de Cambrils i al Museu d'Història de Cambrils continuar aportant elements per conèixer i valorar el patrimoni cultural en aspectes poc coneguts de la història contemporània del municipi. Tot plegat forma part de la línia de recerca i divulgació sobre memòria històrica que ambdues institucions desenvolupen dins de la seva programació.Des de l'any 2006, any rere any, aquests cicles de memòria de tardor obtenen una excel·lent resposta de la ciutadania. La programació està organitzada conjuntament el Museu d'Història de Cambrils i l'Arxiu Municipal de Cambrils, en coordinació amb les àrees de Cultura i Govern Obert de l'Ajuntament de Cambrils, i compta amb el suport del Campus Extens de la URV a Cambrils i la Diputació de Tarragona, a més de la col·laboració del memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.