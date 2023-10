Els ritmes caribenys de Carles Belda i el conjunt Badabadoc, al Morell

El concert es podrà veure aquest dissabte, 4 de novembre, a les 12.30 hores a la plaça de la Font

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:58

Aquest dissabte el Deprop, el cicle de teatre en petit format del Morell, presenta una proposta musical i molt atractiva. Es tracta de l'actuació de Carles Belda i el Conjunt Badabadoc.Plegats refan a ritme caribeny els grans èxits de la nostra música. «L'Empordà» de Sopa de Cabra esdevé un ska, «La Vall del Riu Vermell», un reggae eurovisiu, «La Catximba» d'Umpah-Pah, un contratemps popular, i el «S'ha acabat» d'Els Pets, una rumba lacrimògena. I sabeu per què? Per fer un lluït ball.La cita és aquest dissabte, 4 de novembre, a les 12.30 hores i a la plaça de la Font del municipi. Es tracta d'un espectacle gratuït i que, a més, forma part del Festival de pop, rock i folk dels Països Catalans 'Accents', així com de la programació de la Festa Major de Sant Martí del Morell.El Deprop és una iniciativa de la regidoria de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell que «va néixer fa set anys amb l'objectiu de posar èmfasi en les companyies del territori i en muntatges pròxims i íntims, però no per això menys professionals», indica elresponsable de l'àrea, Miquel Roig. El cicle s'allarga del 7 d'octubre al 19 de novembre, i la pròxima cita serà divendres 17 de novembre amb Qué quiere la niña de LaboratoriA.