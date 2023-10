El Trio Elián serà el protagonista del proper concert al Josep Carreras

El concert tindrà lloc el proper divendres 3 de novembre a les 20.00 h

Actualitzada 31/10/2023 a les 10:37

L'Auditori Josep Carreras de Vila-seca enceta el mes de novembre amb un concert del Trio Elián, format per Anne Matxain al violí, Enrique Bagaría al piano i Josep Trescolí al violoncel.El concert, que tindrà lloc el proper divendres 3 de novembre a les 20.00 h, transcorrerà entre el Trio en La menor de Maurice Ravel i el Trio núm. 2 en Mi menor op.67 de Dimitri Shostakovich. Un viatge musical apassionant al voltant de dos dels grans compositors dels segles XIX i XX.Cal recordar que el Trio Elián és una de les formacions cambrístiques de més projecció del país i està integrada per músics de gran renom. La meravellosa sonoritat i l'incomparable repertori per a trio amb piano els aplega al voltant d'una passió comuna per la música de cambra.Les entrades tenen un cost de 15 euros i es poden adquirir al web https://entrades.vila-seca.cat i al vestíbul de l'Auditori Josep Carreras des d'una hora abans de l'inici del concert.