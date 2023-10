El Moto Club i la Penya Cicloturista Cambrils reben un premi Arrels Esportives pels seus 50 anys

La regidora d'Esports, Camí Mendoza, va assistir a l'acte de reconeixement de la Generalitat, que es va celebrar ahir a l'INEFC Barcelona

Actualitzada 31/10/2023 a les 13:49

La Penya Cicloturista Cambrils i el Moto Club Cambrils rebre ahir el premi «Arrels Esportives» de la Generalitat de Catalunya de la mà del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en reconeixement a la tasca de promoció de l'esport al llarg dels seus 50 anys d'existència. L'acte que es va portar a terme ahir a INEFC Barcelona, en homenatge als clubs i federacions que enguany celebraven els 50, 75, 100 i 125 anys des de la seva constitució.La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils, Camí Mendoza, i el representat territorial d'Esports, Aleix Rom, es van desplaçar a Barcelona per acompanyar els dos clubs cambrilencs a recollir els guardons. L'homenatge, que es va retransmetre en directe pel canal Esport3, també va comptar amb la participació de la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula.L'entitat va ser fundada pel ciclista professional Jordi Mariné Tarés, que el diumenge 22 de setembre del 1973 va convocar una sortida amb bicicleta al pantà de Riudecanyes, prèvia a una visita a les classes dels col·legis La Salle i Joan Ardèvol. Aquella va ser la primera sortida de la Penya Cicloturista Cambrils.La primera època de la Penya es va caracteritzar per les sortides amb la canalla i amb un punt de vista esportiu, cultural i social, amb diferents grups d'edats, que es trobaven cada diumenge a les 9 del matí des del pati del Col·legi La Salle. Amb la supervisió dels caps de colla, pedalaven per les tranquil·les carreteres de l'època fins a pobles veïns on paraven per avituallar-se i descansar.Davant de la perillositat de l'augment del trànsit i l'oferta esportiva local, els i les integrants van deixar de ser canalla i van passar a ser majoritàriament adults. En aquesta nova època, va començar l'organització de les Marxes Cicloturistes que durant 10 anys van fer que el nom de Cambrils fos un dels pioners amb trobades cicloturistes que van aplegar més mil participants i que es van convertir en les més importants de tota Espanya.Durant aquests 50 anys, la Penya Cicloturista Cambrils ha lluït els seus colors per tot Catalunya, Espanya i Europa, i els i les penyistes han esdevingut ambaixadors de Cambrils per allà on han anat. Enguany, l'entitat organitzarà i celebrarà la 40a Festa de la Bicicleta per gaudir de la bicicleta des de l'àmbit més popular, esportiu, familiar i social.El club es va fundar el 1973. Entre les activitats, destaca l'organització de l'última prova del Campionat d'Espanya de Trial durant cinc anys consecutius a la dècada dels 70, i un trial de 150 km d'una sola volta per Mont-roig, Pratdip, Colldejou i altres municipis amb 65 zones diferents que va arribar a ser el millor de l'estat Espanyol i un dels més coneguts d'Europa.L'entitat també va organitzar proves d'enduro a la platja del Regueral, proves al circuit de Calafat, proves al Pinaret pel campionat de Catalunya i provincial de Motocros i proves de trial a diferents municipis. A més, el club també realitzava campionats de karts fins que alguns membres del Moto Club van crear el Club Kàrting Cambrils.El 2003 hi va haver una aturada de l'activitat i el 2018 el club es va tornar a activar amb l'organització de Trial Cambrils Copa Clàssic, puntuable pel campionat provincial de l'especialitat, que es va portar a terme el cap de setmana 8 i 9 de novembre amb l'epicentre al Parc del Pescador, amb la participació de 50 pilots de diferents categories.