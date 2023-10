El Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme de la URV s'amplia quatre edicions més

La UE renova els estudis amb l'aportació de més de 4,48 MEUR que permetrà concedir dinou beques als estudiants

L'Agència Executiva d'Educació i Cultura de la Unió Europea ha renovat el Màster Internacional en Innovacions i Transicions en Enoturisme (fins ara Màster Internacional en Innovació en Enoturisme), Wintour, de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per quatre edicions més. La renovació aporta més de 4,48 milions d'euros i permetrà concedir dinou beques per curs als estudiants seleccionats. En total, 76 persones obtindran una beca fins al curs 2028-29, la qual cobrirà la matrícula dels dos cursos del màster, així com d'un import fix de 1.400 euros al mes per a les despeses de viatge i manutenció a Tarragona, Bordeus i Porto, ja que les universitats de Bordeus (França) i Porto (Portugal) també imparteixen part de la formació.



Cada edició també comptarà amb set places disponibles per a estudiants que s'autofinancin els estudis o tinguin ajuts d'altres organismes. En paral·lel, els continguts del màster s'han actualitzat amb aspectes per al desenvolupament del sector: es mantenen els mòduls d'enoturisme i màrqueting, patrimoni i cultura del vi, elaboració de vi i les pràctiques. Amb tot, aquests s'han revisat per incorporar una dimensió més internacional i un enfocament cap a la sostenibilitat i la digitalització.Aquest curs es graduarà la setena promoció d'estudiants d'ençà que van començar els estudis el curs 2016-17. Des de llavors, s'han titulat 149 estudiants de 44 nacionalitats. La demanda per cursar aquests estudis és elevada, d'unes 300 sol·licituds cada any, i poc més del 8% poden accedir-hi, segons dades de la URV.