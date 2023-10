El Festival Interfado amplia programació i arriba per primera vegada a Cambrils

Fado A Verdade amb Beatriz Alonso aproparà el públic a la visió canària del Fado el proper divendres 3 de novembre al Teatre del Casal

Actualitzada 31/10/2023 a les 09:44

El Festival Internacional de Fado organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà arribarà per primera vegada a Cambrils amb el grup Fado A Verdade, que aproparà el públic a la visió canària del Fado el properdivendres 3 de novembre (20:30h) al Teatre del Casal (plaça de l'Església de Sant Pere). La formació, fundada i liderada per la destacada solista Beatriz Alonso, presentarà el seu nou espectacle «Jose, o farol da verdade», que és un tribut a la figura del Nobel José Saramago.



El fado, expressió musical de l'ànima de Lisboa, permet entreveure el gran vincle cultural que Portugal va compartir amb les Illes Canàries en un passat molt llunyà i la influència que va deixar en aquest arxipèlag. Petjada que augmenta i adquireix una especial rellevància des que el Premi Nobel de Literatura José Saramago es va instal·lar a l'illa de Lanzarote, convertint-se així en una font d'inspiració per apropar-se a la cultura portuguesa, donant finalment com a resultat aquest bonic projecte.'Fado A Verdade' és un projecte amb el fado com a música central que, ideat per la músic i cantant Beatriz Alonso, cobra forma a l'abric del projecte TIEMPO, Treball de Recerca i Evolució de les Músiques Populars, de Mousikê La Laguna. La banda, actualment única a Canàries amb aquest repertori i posada en escena, és un quartet que a més de per la seva brillant fundadora i solista ja esmentada, està integrat per tres músics més de sòlida trajectòria com són Miguel Manescau (guitarra), Raúl Sánchez (guitarra portuguesa) i Tana Santana (baix).En la seva 12a edició, el Festival Interfado ha incrementat enguany la programació fins arribar als sis concerts, i ha amplia l'abast territorial amb la incorporació de Cambrils i Sant Feliu de Llobregat, que se sumen als escenaris de Lleida i La Seu d'Urgell. Com cada any, el Festival, sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia, compta amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona, l'Ajuntament de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'Institut Català de les Empreses Culturals, el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, la Federació d'Ateneus de Catalunya i Supermercats Plusfresc, i sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia.El programa de concerts, que inclou formacions amb una consolidada trajectòria musical dins del fado, vingudes des de Portugal, Veneçuela i les Illes Canàries, va arrencar amb el projecte de fado tradicional «originais tradições» de Sandra Camilo, Rui Rocha i Tiago Lopes, que va inaugurar el festival a Sant Feliu de Llobregat el divendres 20 d'octubre i va actuar també a l'Espai Orfeó de Lleida el dissabte 21 d'octubre.La versatilitat d'Andrea Imaginario, cantant i investigadora veneçolana, experta en música veneçolana i portuguesa, va arribar a la Seu Vella de Lleida el passat dissabte 28 d'octubre i a La Seu d'Urgell el diumenge 29 d'octubre, on va oferir un concert marcat per la poesia dels grans autors portuguesos i per la sonoritat intercultural del seu repertori.La 12a edició es clou aquesta setmana amb Fado A Verdades, el divendres 3 a Cambrils i el dissabte 4 a l'Orfeó de Lleida.L'oferta gastronòmica que acompanya habitualment el festival, ha continuat present. Enguany es va organitzar un taller de cuina portuguesa a l'Espai Sunka de Plusfresc de Lleida (dimecres 18 d'octubre, 19:00h) a càrrec de Víctor Nicolau, responsable gastronòmic de Plusfresc. També hi va haver tasts de gastronomia portuguesa de la mà de l'establiment amb valor social BO de Shalom de la Fundació Ilersis als concerts de l'Espai L'Orfeó de Lleida.