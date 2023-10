Torredembarra s'adhereix a un programa per millorar el grau d'ocupabilitat i inserció laboral de les dones

Les usuàries del programa rebran una orientació personalitzada, prospecció laboral per afavorir la inserció i un taller de millora de competències digitals

Actualitzada 30/10/2023 a les 11:59

Les dones de Torredembarra podran participar en un programa per millorar el seu grau d'ocupabilitat i inserció laboral gràcies al conveni de col·laboració signat pel Servei Municipal d'Orientació Laboral, gestionat per la Regidoria d'Acció Social i Igualtats, amb la Fundació Privada Surt Fundació de Dones dins del programa d'inserció laboral Dones RIU per al període 2023-2024.

Les usuàries del programa rebran una orientació personalitzada, prospecció laboral per afavorir la inserció, un taller de millora de competències digitals i un itinerari a escollir entre els tres àmbits següents: economia verda, economia digital o itinerari general.

Inscripcions

Les dones interessades han de contactar amb el Servei d'Orientació Laboral enviant un correu a orientaciolaboral@torredembarra.cat

Han de ser dones majors de 16 anys i estar desocupades (inscrites al SOC com a DONO).

La Fundació Privada Surt Fundació de Dones porta 30 anys treballant amb dones i per a dones per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions per raó de sexe. Aquest any se li ha atorgat realitzar el desenvolupament del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà (RIU) a la demarcació de Tarragona.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.