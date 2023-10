Prop de 2.000 persones gaudeixen del FiraBirra a la Canonja

La primera fira de cervesa artesana va tenir lloc el passat dissabte a l'aparcament del Mas de l'Abeurador

Actualitzada 30/10/2023 a les 15:29

L'aparcament del Mas de l'Abeurador va acollir el passat dissabte la primera Fira de Cervesa Artesana a la Canonja que va ser tot un èxit de participació. Gairebé 2.000 persones van passar durant tot el dia pel Mas de l'Abeurador per degustar diferents cerveses artesanes, que van venir acompanyades de música en directe i foodtrucks. La diversió no hauria estat la mateixa sense la música en directe de El último Vinilo i Piratas Rumbversions que van posar ritme i alegria a la festa.L'experiència ha estat molt positiva, segons la regidora de Promoció Econòmica, Lidia Muñoz, que afegeix: «estem gratament satisfets de la resposta del públic canongí i de moltes persones de fora del municipi que es van apropar per gaudir d'aquesta primera fira». Davant d'aquesta resposta, el consistori canongí ja es planteja repetir amb una segona edició, millorant alguns aspectes i ampliant l'oferta amb noves marques de cervesa artesana.«Tenim noves idees que ens ajudaran a perfeccionar la primera edició i seguirem apostant per esdeveniments que ens ajudin a promocionar el municipi i de retruc la vida econòmica de la Canonja», ens comenta Lidia Muñoz. En total es van vendre uns 6.000 tiquets de cervesa i 1.700 copes i portacopes personalitzades amb l'escut de l'Ajuntament de la Canonja.