Mor una dona en un accident de trànsit a l'AP-7 a Roda de Berà

En el xoc també resulta ferida una altra dona que és traslladada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona

Actualitzada 30/10/2023 a les 13:53

Una dona ha mort en un accident de trànsit aquest dilluns a l'AP-7 a l'alçada de Roda de Berà. Els fets s'han produït poc després d'un quart de dotze del matí al punt quilomètric 226 quan per causes que encara s'investiguen un turisme ha sortit per un ramal d'una àrea de servei de l'autopista i ha impactat amb un camió estacionat. A causa del sinistre ha mort l'acompanyant del turisme. Amb aquesta són 128 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades del Servei Català de Trànsit. A més, la conductora del vehicle ha resultat ferida greu i l'han traslladada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.



Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitat i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).