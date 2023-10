Més de 90 bars i restaurants de Cambrils aposten pel reciclatge a través del segell «Ecohostelers»

La insígnia mostra a la clientela que es troba en un local compromès amb el medi ambient

Actualitzada 30/10/2023 a les 10:23

Un total de 91 establiments HORECA de Cambrils ja formen part del projecte «Ecohostelers» d'Ecoembes, que busca fomentar el reciclatge dels envasos que es generin a les seves instal·lacions. A través d'aquest segell que certifica la seva aposta per la sostenibilitat, els bars i restaurants cambrilencs se sumen als 4.200 establiments catalans que ja participaven a la iniciativa.Per fer possible aquest compromís amb el medi ambient, l'organització ambiental i l'Ajuntament de Cambrils, amb el suport de FACYRE (Federació d'Associacions de Cuiners i Rebosters d'Espanya), han lliurat a aquests locals un total de 33 galledes i 20 papereres grogues perquè puguin reciclar correctament els envasos de plàstic, metall i brics.El regidor d'Espai Públic i Sostenibilitat, Alejandro Garcia, ha destacat la necessitat de fomentar la bones pràctiques per tenir cura del medi ambient i ha assegurat que el compromís del sector de l'hostaleria és imprescindible per avançar en matèria de reciclatge, reducció del desaprofitament alimentari i gestió sostenible de recursos. En aquesta línia, el regidor ha agraït la implicació d'hotels, restaurants i cafeteries en el projecte i ha animat a tothom a fer un consum responsable, escollint establiments compromesos amb el medi ambient.Per part seva, Ana Menéndez, especialista d'Ecoembes a Catalunya, ha assegurat que aquesta iniciativa és de «vital importància» per al sector. «El segell 'Ecohosteleros' busca millorar la comunicació amb els hostalers i hostaleres i oferir-los continguts de qualitat i d'utilitat, i que crèiem necessària per fer un pas més en matèria d'economia circular», ha afirmat. Alhora, l'especialista s'ha mostrat convençuda que «aquesta aventura ens deixarà molt bon gust de boca» i ha agraït a les autoritats locals i al sector que s'hi hagin sumat.A més, amb el propòsit de fomentar les bones pràctiques mediambientals entre el sector, els establiments reconeguts com 'Ecohostelers' tenen a la seva disposició formació i recursos, a través d'una plataforma online, sobre actualitat legislativa al sector i temes com slow food, servei de lliurament a domicili (delivery), seguretat i qualitat alimentària o trash cooking. Així mateix, reben una newsletter mensual amb les principals novetats en matèria de sostenibilitat del sector i poden accedir a articles i notícies sobre reciclatge, esdeveniments o tendències.Una altra de les possibilitats que ofereix aquesta plataforma és l'accés a diferents serveis i incentius com a invitacions a fires gastronòmiques, tant autonòmiques com estatals, un canal de comunicació directe amb els membres de la comunitat i l'administració local, packs de continguts per a les xarxes socials, auditories gratuïtes sobre la petjada digital de les xarxes socials o materials com a díptics i guies sobre la correcta separació de residus.