Les platges de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, guardonades amb la Bandera Ecoplayas 2024

Les platges de l'Arenal, de la Punta del Riu, del Torn i de l'Almadrava i la Cala Justell han aconseguit renovar aquest distintiu

Actualitzada 30/10/2023 a les 18:19

Les platges de l'Arenal, de la Punta del Riu, del Torn i de l'Almadrava i també la Cala Justell del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han obtingut la Bandera Ecoplayas 2024, un guardó que atorga l'Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) amb l'objectiu de distingir les platges que destaquen per la seva política de qualitat mediambiental. Les platges de l'Arenal, de la Punta del Riu, del Torn i de l'Almadrava han aconseguit renovar aquest reconeixement, que porten rebent cada any des del 2014. La Cala Justell, que el va aconseguir l'any 2021 per primera vegada, també.L'acte de lliurament de les Banderes Ecoplayas 2024 va tenir lloc divendres passat, 27 d'octubre, en el marc del XXII Congrés i Exposició Internacional de Platges - Ecoplayas 2023, que es va celebrar del 25 al 27 d'octubre al Palau de Congressos de Marbella. A aquest acte i al congrés hi va assistir la regidora de Turisme, Elidia López, que va recollir-ne el guardó. El jurat d'aquests premis avalua una sèrie de criteris objectius en matèria d'equipaments i manteniment, des del punt de vista ambiental, turístic i de sostenibilitat. En el cas de les platges anteriorment guardonades, valora l'evolució en l'últim exercici (manteniment dels aspectes positius i millores efectuades).«Gràcies al seu compromís continu amb la millora de la qualitat en tots els aspectes», aquestes quatre platges i aquesta cala de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant podran exhibir el 2024, així doncs, la Bandera Ecoplayas «que acredita l'excel·lència com a reflex de la línia d'actuació de la gestió d'aquests espais de gaudi en benefici dels usuaris i de la societat global», segons ha explicat ATEGRUS.