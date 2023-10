La Pobla de Mafumet viurà aquest dimarts la seva Castanyada més esfereïdora

La desfilada, que serà a les 19.30 h, comptarà amb personatges d'animació inspirats en les pel·lícules de terror més reconegudes

Actualitzada 30/10/2023 a les 16:02

L'Ajuntament de la Pobla està ultimant els detalls per a la celebració, demà dimarts, de la Castanyada. La tradicional celebració catalana conviurà, com ve sent habitual arreu del país, amb el Halloween i la fantasia associada a aquesta nit dels morts. Així, el municipi pobletà gaudirà un cop més de l'esfereïdora desfilada de monstres, una cercavila molt especial que, a partir de les 19.30 h, recorrerà els carrers del pobles amb l'animació dels personatges més reconeguts de la filmografia de terror: des de la Família Adams a l'Exorcista, passant per Frankenstein, Freddy Krueger i un llarg etcètera, així com també hi haurà Catrinas i marciahis típics de la mexicana Nit dels morts.D'altra banda, la rua festiva es veurà completada amb la participació veïnal, ja que tothom qui ho vulgui està convidat a formar part de la desfilada. L'únic requisit és acudir a la cita disfressat amb algun motiu terrorífic i situar-se al final de la comitiva, per recórrer el poble en aquesta gran desfilada de monstres. La comitiva completarà un circuit amb sortida i arribada al carrer Bassal -davant del Pavelló poliesportiu municipal- i que transitarà per l'avinguda Pintor Marià Fortuny, l'avinguda Generalitat i la Rambla Jaume I, per acabar de nou al carrer Bassal.Un cop allí, les 800 persones inscrites al Sopar de monstres accediran a l'interior del Pavelló per compartir i gaudir d'una terrorífica i molt divertida vetllada. Aquesta inclourà activitats d'animació infantil, discoteca i altres sorpreses que l'organització està ultimant, a més de l'àpat en un espai especialment decorat per a l'ocasió i en el qual els panellets, les castanyes, els moniatos i el moscatell compartiran protagonisme amb les terrorífiques disfresses del públic assistent.