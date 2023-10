La DOP Siurana preveu que el preu de l'oli pot pujar encara una mica més per l'escassa producció d'olives

La sequera farà que la collita d'enguany sigui una mica inferior a la de l'any passat, que ja va ser molt baixa

Actualitzada 30/10/2023 a les 13:18

La Denominació d'Origen Protegida Siurana preveu que el preu de l'oli pugui pujar encara una mica més a causa de l'escassa producció d'olives que s'espera per aquesta campanya. La sequera fa que la collita que d'enguany sigui una mica més baixa que la de l'any passat, que ja va ser molt precària.El president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, ha assegurat que els pagesos no s'estan enriquint perquè les vendes acaben sent inferiors i els costos de producció s'han incrementat. «Ens agradaria una producció més alta i uns preus més moderats», ha afirmat. Des de la DOP generaran uns tres milions de litres d'oli d'oliva, força per sota dels cinc milions de mitjana.