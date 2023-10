Indústria aprova vuit PERTE del cotxe elèctric, entre ells el de Basf a Tarragona

Entre els projectes aprovats hi ha el de Basf a Tarragona per a una nova planta de refinat de metalls base a la Canonja

Actualitzada 30/10/2023 a les 19:42

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat de manera definitiva vuit projectes més de la convocatòria d'ajuts a la producció de bateries dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat II. Entre els projectes aprovats hi ha el de Basf a Tarragona per a una nova planta de refinat de metalls base a la Canonja.Després que en un principi el projecte hagués quedat fora, el govern espanyol ha estimat parcialment les al·legacions de la firma i proposa la resolució definitiva amb una inversió de 105,3 milions d'euros i una subvenció associada de 15,7 milions. Un altre dels vuit projectes acceptats l'encapçala l'automobilística Seat per a la planta de Martorell. En total s'han adjudicat de manera definitiva 338,2 milions d'euros de subvenció i 100 milions de préstecs.