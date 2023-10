El govern d'Altafulla porta al ple l'augment de l'IBI un 4,5% i la taxa de recollida de residus un 15% el 2024

També es proposa pujar l'ICIO un 4,44%, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) un 2,50% i les Plusvàlues un 1,82%

Actualitzada 30/10/2023 a les 13:10

El govern municipal d'Altafulla presenta en el ple extraordinari d'aquest dimarts, 31 d'octubre, a les 13:00 hores, una proposta de modificació de les ordenances municipals en què destaca l'augment de l'Impost de Béns Immobles (IBI) un 4,5% i la taxa de recollida d'escombraries un 15% per al 2024.



També hi haurà augments en l'Impost de Construcció i Obres (ICIO) d'un 4,44%; l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) un 2,50%; i les Plusvàlues un 1,82%. Tant en l'IBI com les escombraries s'inclouen bonificacions per famílies vulnerables i nombroses.El regidor d'Hisenda, Dani Franquès, ha explicat que en els darrers anys l'Ajuntament d'Altafulla ha registrat augments considerables en les partides més importants del pressupost. És el cas dels sous i salaris de personal, que el darrer any ha pujat un 4,5%, fins els 4.580.000 euros i des del 2020 un 17,8%. La recollida de residus se situa el 2014 en 1.206.000 euros, un augment el darrer any del 2,7% i del 16,4% des de 2020. En canvi, assenyala, que els impostos municipals s'han mantingut congelats durant aquest període.L'augment d'impostos permetrà, segons el regidor d'Hisenda altafullenc, recaptar entre 300.000 i 350.000 euros més i indica que en l'ICIO i les Plusvàlues només es pot treballar amb estimacions, al contrari que en l'IBI, l'IVTM i la taxa de recollida d'escombraries, que paga la ciutadania.El regidor d'Hisenda, Dani Franquès, assenyala que les darreres setmanes estan sent molt intenses per quadrar un pressupost amb un desajust de 800.000 euros, fruit en part del dèficit econòmic en la programació del Casal La Violeta -160.000 euros., pagaments a dit -50.000 euros- i factures massa elevades o de difícil justificació.Franquès afirma que l'augment de la pressió fiscal a Altafulla serà menys elevada que a la majoria de poblacions del voltant i que això s'ha aconseguit reduint les despeses de les diferents regidories i agraeix la comprensió de la resta de regidors del govern. «Encara resten uns 200.000 euros que s'hauran quadrar ajustant partides de diferents àrees», apunta Franquès.