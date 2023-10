Detenen un home per robar instruments de música i material de so professional a Constantí

El lladre intentava vendre el botí mitjançant diverses webs de compravenda de segona mà

Actualitzada 30/10/2023 a les 12:08

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el 26 d'octubre un home, de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a un estudi de música situat a Constantí.La investigació va començar un mes abans, el 25 de setembre, quan es va produir el robatori en un estudi de música. El lladre va forçar l'accés i va sostreure diversos instruments i material de so professional, valorat tot en 15.000 euros.A comissaria, la víctima va facilitar tota mena de detalls i informació rellevant relativa als objectes sostrets. Aquesta informació va ser cabdal per identificar i seguir després la pista dels objectes sostrets en els anuncis que el lladre publicava a webs de compravenda d'objectes de segona mà.L'autor utilitzava perfils diferents però gràcies a la informació detallada per la víctima, dies més tard, els agents van poder identificar l'autor i detenir-lo.El 26 d'octubre, agents d'investigació i de seguretat ciutadana de Tarragona van dur a terme una entrada i perquisició al domicili del detingut i van localitzar, amagats a la dutxa, una gran quantitat d'objectes entre els quals hi havia el material sostret a l'estudi de música.A banda d'aquest robatori, al detingut també se l'acusa de l'autoria de 15 robatoris més a diversos trasters de Tarragona.El detingut va passar el 27 d'octubre a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.