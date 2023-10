Cambrils oferirà un servei gratuït de taxi a demanda per anar al cementiri per Tots Sants

Els punts de recollida seran les parades de l'autobús urbà en horari ininterromput de 10 a 18 hores

Actualitzada 30/10/2023 a les 11:28

L'Ajuntament de Cambrils ofereix un servei gratuït de taxi a demanda per anar al cementiri els dies 31 d'octubre i 1 de novembre amb motiu de la festa tradicional de Tots Sants. El transport ja es pot reservar trucant al telèfon 977 795 790.Els punts de recollida seran les parades de l'autobús urbà i l'horari d'anada i tornada es podrà escollir entre les 10 i les 18 hores. Les persones usuàries compartiran els servei amb altres viatgers en taxis de 8 places en cas que els recorreguts i horaris siguin coincidents.El regidor de Mobilitat, Enrique Arce, ha explicat que la utilització de taxis per donar aquest servei, que fins ara s'havia prestat amb els busos urbans, permetrà personalitzar els horaris i els recorreguts, obrirà la possibilitat de sol·licitar un transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i, en definitiva, s'adaptarà molt millor a les necessitats de les persones que vulguin anar a recordar els seus difunts.Cal tenir en compte que en anys anteriors l'autobús urbà només feia tres viatges d'anada i tornada durant el matí i les persones usuàries s'havien d'estar al cementiri com a mínim una hora i quart fins que podien tornar. Això feia que el transport fos poc útil i eficient, i que es desplacessin al cementiri autobusos gairebé buits.