Atorguen subvencions a 5 ajuntaments del Camp de Tarragona per millorar l'enllumenat

Els ajuts provenen del Fons Climàtic i els municipis estan en entorns amb protecció ambiental del medi natural nocturn

Actualitzada 30/10/2023 a les 14:11

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha atorgat ajuts a tretze municipis catalans per millores fetes en l'enllumenat exterior durant el 2023. L'import de la subvenció és de 475.479,95 euros i els beneficiaris han estat: l'Albiol (Baix Camp), Bellmunt del Priorat (Priorat), Falset (Priorat), el Masroig (Priorat), Vallclara (Conca de Barberà), Àger (Noguera) Alins (Pallars Sobirà), l'Alt Àneu (Pallars Sobirà), la Baronia de Rialb (Noguera), Camarasa (Noguera), Llavorsí (Pallars Sobirà), Sort (Pallars Sobirà) i Talarn (Pallars Jussà). Els ajuts provenen del Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles i el 20% del de les instal·lacions que incideixen en el medi.



Augmenta un 4% l'àrea protegida

Pròxima convocatòria ben aviat

Tots els ens locals que han rebut la subvenció estan situats en zones d'especial protecció, donat que formen part dels entorns del Parc Natural de la Serra de Montsant, de l'Observatori Astronòmic del Montsec o del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Amb les actuacions d'adequació es preveu una reducció de la potència mitjana del 50% a les instal·lacions on s'actua; un estalvi en el consum d'energia i cost associat del 67% –ja que s'estima que es passarà d'un consum actual de 448.000 kWh/any a un consum futur de 148.000 kWh/any–, i una reducció anual en l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de 82 tones de CO2eq.La millora ambiental de l'enllumenat no ve donada només per la disminució del consum energètic associat a la introducció de noves tecnologies, sinó també per l'adequació dels nivells lumínics a les necessitats de cada cas i per l'elecció del tipus de llum de menys impacte sobre l'entorn, la llum ataronjada. Així doncs, en tractar-se d'actuacions d'adequació de l'enllumenat exterior que tenen impacte en zones protegides, s'han subvencionat únicament les actuacions que compleixen uns criteris establerts i que garanteixen una òptima il·luminació segons la normativa.La contaminació lumínica és una amenaça ambiental planetària creixent que afecta els éssers vius i altera els seus hàbitats. Les zones d'especial valor natural o astronòmic s'han de protegir envers la contaminació lumínica de manera específica, per garantir la preservació de la biodiversitat i assegurar que es mantinguin unes condicions de foscor natural que permetin l'observació del firmament en les millors condicions.El Departament d'Acció Climàtica prioritza les actuacions de millora de l'enllumenat a les zones classificades de màxima protecció segons el mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. El 43% de la superfície de Catalunya està declarada de màxima protecció envers la contaminació lumínica amb caràcter general i, dins d'aquesta, hi ha tres zones de protecció especial: l'Observatori Astronòmic del Montsec, el Parc Natural de la Serra de Montsant i els municipi de Saldes, Rupit i Pruit i Sant Mateu de Bages. El percentatge de zona protegida ha augmentat en quasi un 4% en els últims cinc anys, gràcies a polítiques de protecció promogudes per la Generalitat en el territori.A l'entorn d'aquestes zones d'especial protecció es crea una àrea d'influència on l'enllumenat que s'hi instal·la és el de menor impacte sobre el medi. Donat que la contaminació lumínica és un fenomen que pot tenir efectes a llarga distància és necessari que aquesta àrea sigui el més àmplia possible.Seguint amb les polítiques de reducció de la contaminació lumínica i de conservació del medi natural per fer front a la pèrdua de biodiversitat, el Departament d'Acció Climàtica va aprovar el mes de juliol passat el projecte per a la reducció de l'impacte ambiental de l'enllumenat exterior en zones d'especial protecció envers la contaminació lumínica. El projecte té un termini d'execució previst fins el 2028 i preveu una inversió de més de 9 milions d'euros, provinent del Fons Climàtic. Entre d'altres, contempla en primera fase la protecció específica envers la contaminació lumínica del Parc Natural de l'Alt Pirineu, i del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici la consolidació i augment de les zones de protecció de l'Observatori del Montsec i del Parc Natural de la Serra de Montsant i les Muntanyes de Prades.Actualment s'està treballant en una nova convocatòria d'ajuts per a actuacions de millora de l'enllumenat municipal, a dur a terme durant els anys 2024 i 2025, i que es preveu que surti amb caràcter anticipat a finals d'aquest 2023.