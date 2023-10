El tercer Festival Senderista de les Muntanyes de Prades-Costa Daurada tanca una edició «molt satisfactòria»

Algunes activitats han deixat places exhaurides i llistes d'espera

Aquesta darrera activitat, que s'ha dut a terme aquest matí, ha estat una de les més demandades del Festival Senderista, amb les places exhaurides i una llista d'espera considerable. Es tracta d'una caminada senzilla, adreçada a famílies, seguint el riu Brugent i passant per l'ermita de Barrulles de Capafonts per anar a trobar un pastor i el seu ramat de cabres. «El ramader ens ha explicat com és una jornada amb el bestiar a la muntanya, la feina que comporta, les anècdotes amb els animals, etc.», comenta Meritxell Omella, directora i guia d'El Brogit, l'empresa de guiatge que s'ha encarregat de la sortida. Els participants –la major part, famílies amb infants– han acompanyat el pastor a tancar les cabres i han degustat el mató i el formatge fresc i curat que elabora artesanalment a l'obrador de la seva granja.



La tercera edició del Festival Senderista de les Muntanyes de Prades – Costa Daurada clou aquest diumenge. La participació en la desena de propostes que ha ofert aquest any l'organització ha estat notable, amb activitats que han hagut de deixar inscrits en llista d'espera. És el cas de les sortides Descobrint Gallicant, Marxa nòrdica a Poblet i el seu entorn i Un dia fent de pastor.

Tant les empreses de guiatge com els productors implicats i els establiments de restauració i hostaleria de la zona s'han mostrat satisfets per la repercussió que el festival ha tingut en el territori, i han reivindicat més propostes d'aquesta mena per atreure turisme fora de temporada i promocionar els encants, els productes i els productors i els serveis de les Muntanyes de Prades. Cal recordar que en aquesta edició han participat més de 140 establiments de restauració i allotjament de les Muntanyes de Prades i de la seva zona d'influència (comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat).L'objectiu principal del territori és que en breu la Generalitat declari les Muntanyes de Prades com a Parc Natural de Catalunya per poder regular-ne l'espai i establir les normes de protecció necessàries, tot això per garantir que es conservin els valors tant naturals com a culturals de la zona.La revista Descobrir Catalunya ha organitzat aquesta nova edició del Festival Senderista de les Muntanyes de Prades – Costa Daurada, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Costa Daurada i els consells comarcals de l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i, per primer any, el Priorat.