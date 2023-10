Salou reinicia els tràmits de la funerària supramunicipal

El Ple va donar llum verda a la reobertura de l'expedient amb els vots en contra del Partit Popular i Vox

Actualitzada 26/10/2023 a les 21:00

El Ple de l'Ajuntament de Salou va aprovar dimecres la reobertura de l'expedient per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris mitjançant una societat pública de caràcter supramunicipal amb els consistoris de Reus, Vila-seca i Constantí després que el municipi quedés exclòs del projecte en no concloure l'expedient en els terminis previstos. La reobertura del mateix va ser aprovada en la sessió plenària amb els vots en contra del Partit Popular i Vox.Segons el govern de Salou, aquesta decisió marca el reinici del procediment sobre els serveis funeraris supramunicipals amb l'objectiu de visar i, «si es considera necessari, modificar els estatuts i la memòria associats a aquesta activitat, amb l'esperança d'optimitzar el procés. La finalitat darrere d'aquesta acció és oferir un servei més competitiu, econòmic i essencial per a la ciutadania».«Altres municipis ja han pres decisions similars en els seus respectius plenaris municipals. Amb l'aprovació d'avui, Salou completa aquesta fase del procediment durant aquesta setmana», apuntava l'executiu local en un comunicat posterior a la celebració del plenari.El regidor delegat de Serveis Interns, Hisenda i Gestió Econòmica, Yeray Moreno, va indicar que es disposa de tres mesos per realitzar modificacions substancials als estatuts del servei mancomunat entre els quatre ajuntaments. Moreno va assenyalar que aquesta pausa en el procés «pot resultar beneficiosa per a l'optimització del servei, amb l'objectiu de prioritzar sempre els interessos dels usuaris».Per la seva banda, el portaveu del PP, Mario Garcia ha justificat el seu vot en contra afirmant que «aquest és un exemple més de la ineptitud d'aquest govern; no és normal que s'hagi d'iniciar un altre cop un tràmit d'una iniciativa que es van anunciar a bombo i platerets el novembre del 2022 com a conseqüència que se'ls hagin passat els terminis que estableix la llei per aprovar el projecte». El Ple va aprovar també l'increment de l'IBI un 10% i el de la taxa de la recollida de residus, en un 8,8% amb 12 vots a favor i 8 en contra.