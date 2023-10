Renfe llança una campanya promocional amb AVEs entre Catalunya i Andalusia des de 30 euros

La promoció és vàlida per a viatges des de dilluns 30 d'octubre i durant tot l'any 2024

Actualitzada 27/10/2023 a les 12:08

Renfe llança una campanya promocional per viatjar en trens AVE entre Catalunya i Andalusia amb preus des de 30 euros per trajecte. Els bitllets, per a desplaçaments a partir del 30 d'octubre i durant tot el 2024, estaran a la venda per un període limitat entre el mateix dilluns 30 d'octubre i el divendres 3 de novembre.Des del passat 17 d'octubre, Renfe ha reforçat els seus trens AVE entre Catalunya i Andalusia amb dos nous serveis diaris, un per sentit, entre Barcelona i Màlaga amb parada al Camp de Tarragona (i també Lleida), que es van unir als dos ja existents, i amb un augment de mil places diàries. A més, en la relació Barcelona-Còrdova-Sevilla amb pas pel Camp de Tarragona, Renfe té en servei quatre trens AVE diaris i dos més en la programació Barcelona-Còrdova-Granada amb pas pel Camp de Tarragona.Per celebrar l'augment del servei i fomentar les escapades entre les dues comunitats, la companyia llança ara la nova campanya de Superpreus. Durant el període de venda indicat, del 30 d'octubre al 3 de novembre, es poden adquirir els bitllets per als desplaçaments entre les ciutats catalanes de Tarragona, Barcelona i Lleida, i les andaluses de Sevilla, Còrdova, Màlaga i Granada en tots els canals de venda de Renfe: www.renfe.com , app oficial, 912 320 320 i taquilles.