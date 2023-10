La Fira de la Selva del Camp promou el producte de proximitat i l'esperit emprenedor del territori

L'esdeveniment, que se celebra entre avui i diumenge, comptarà amb una eclèctica oferta musical i una xerrada empresarial a càrrec del còmic Peyu

Actualitzada 27/10/2023 a les 16:32

La Selva del Camp celebrarà aquest cap de setmana la seva fira, que tindrà com a objectiu impulsar els productes de proximitat. La inauguració de l'edició serà al Castell de la Selva demà a les 11 del matí amb l'acompanyament de Santiago Castellà, el subdelegat del govern a Tarragona. Josep Masdeu, alcalde de la Selva del Camp i regidor de Promoció Econòmica qualifica la Fira com un «esdeveniment multisectorial» i remarcat que «han intentat adaptar-la a totes les edats perquè tothom s'hi senti integrat».Durant dos dies els carrers i les places del nucli selvatà seran els protagonistes. Al llarg del carrer Major s'instal·laran les parades de productes artesans; a la plaça Sant Andreu s'hi podran trobar les parades de les entitats locals; la plaça Major acollirà mostres de comerç de proximitat i quilòmetre zero i la plaça de Simó Salvador tornarà a convertir-se en el punt de trobada de diversos cellers del territori que oferiran tastos de vins. A la plaça de les Pletes es tornarà a ubicar a la zona de restauració, amb food trucks i establiments de degustació, que l'any passat va gaudir d'un gran èxit. El recorregut es completarà a l'aparcament del Raval de Sant Pere, que serà la zona d'atraccions i firetes.La cita comptarà amb diferents actuacions musicals durant tot el cap de setmana als diferents escenaris instal·lats a la plaça de les Pletes, la plaça Simó Salvador i la plaça Major. Com a novetat per als joves, la nit de demà hi haurà l'actuació del DJ Engineerz a l'Hort d'Iglésies. Masdeu ha dit que la Fira «és un bon aparador per ensenyar la diversitat de grups musicals que tenim». Diumenge al matí, a l'espai dels Ponts hi haurà una concentració de cotxes antics.El vessant econòmic de la Fira tornarà a centralitzar-se a l'Espai Professional, que enguany celebra els seus deu anys. Les propostes, organitzades per l'Ajuntament selvatà i el Taller Coworking, comptaran amb diferents xerrades i conferències, entre la qual destaca una amb l'humorista emprenedor Peyu, que acaba de guanyar el premi Ondas 2023 pel seu programa, així com una sessió deamb experiències exitoses de negocis al Camp de Tarragona i una trobada amb comerciants locals.