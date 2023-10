La Diputació aprova una modificació de crèdit que permetrà atraure turistes xinesos a la Costa Daurada

Part d'aquesta ampliació del pressupost es destinarà a una subvenció per a la FETH per a una acció de promoció i màrqueting

Actualitzada 27/10/2023 a les 14:00

El Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat, durant la sessió plenària ordinària d'aquest divendres, una modificació de crèdit del pressupost del Patronat de Turisme de 221.548,04 euros que permetrà, entre d'altres, obrir la Costa Daurada al mercat turístic xinés. Part d'aquest increment en el pressupost (90.000 euros) es destinaran a una subvenció per a la Federació d'Empresaris d'Hoteleria de la província de Tarragona (FEHT), entitat que vehicula aquest projecte de promoció conjunt.Aquesta acció preveu promocionar i difondre actius turístics de la Costa Daurada a la Xina i aconseguir que prop de 100.000 turistes xinesos visitin la destinació en un any i puguin conèixer productes culturals, d'oci o experiències excepcionals. En concret, es promocionarà la destinació amb una campanya de comàrqueting que anirà a càrrec d'una agencia de viatges especialitzades en el mercat xinés i sudcoreà i que impactarà a les ciutats de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu i Shenyang.Durant el Ple d'aquest divendres també s'han aprovat la resta de punts previstos a l'ordre del dia, entre els quals hi ha una modificació de crèdit del pressupost de BASE-Gestió d'Ingressos i del pressupost de la Diputació amb un increment de 136.000 euros que permetrà fer front a despeses generals i derivades de diversos projectes.Per acabar, també s'han votat tres mocions: una presentada pel grup polític del Partit Popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia i dos més del grup Junts per crear una seu institucional de la Diputació al Baix Penedès i sobre el compliment amb els municipis del fons de transició nuclear. Cap de les tres mocions ha prosperat, ja que han obtingut una majoria de vots en contra.