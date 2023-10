Des de l'Estat asseguren que s'han col·locat totes les que hi havia projectades

Actualitzada 27/10/2023 a les 17:10

El Ministeri de Transports no té previst instal·lar més pantalles acústiques a l'A-27 al seu pas per Lilla per mitigar els sorolls que pateixen els veïns arran de la posada en servei del tram de l'autovia entre Valls i Montblanc. Fonts del Mitma han assegurat a l'ACN que s'han col·locat totes les que hi havia projectades, que en el seu moment es van considerar suficients.Segons els residents caldria posar-ne més, especialment en un petit tram d'uns 20 metres que hi ha en un terraplè i que queda descobert. L'autovia queda a uns 400 metres del nucli de població i els veïns afirmen que els van garantir que no sentirien el pas dels vehicles un cop s'obrís al trànsit.