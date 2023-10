De les esquerdes al soroll: els veïns de Lilla continuen patint l'A-27

L'alcaldessa del poble assegura que les pantalles acústiques no són suficients per mitigar el so generat pels vehicles

Actualitzada 27/10/2023 a les 09:36

L'obertura al trànsit del tram de l'A-27 entre Valls i Montblanc aquest passat dilluns ha fet que els veïns de Lilla sentin el pas dels vehicles les 24 hores del dia des de casa i el carrer. Un problema amb el qual no comptaven i, segons expliquen, des del ministeri els negaven que pogués passar. Les pantalles acústiques que s'han col·locat a l'autovia no són suficients per mitigar el so generat per cotxes i camions i, de fet, en reclamen més per esmorteir el brunzit constant. Alhora, l'alcaldessa del poble, Glòria Rovira, ha lamentat que ni l'ajuntament de Montblanc ni l'Estat els convidessin a la inauguració. «Ho vam haver de veure per televisió. Per ells és com si fóssim uns extraterrestres», ha etzibat.



Treballs pendents

La pau i el silenci que hi havia a Lilla fins fa uns dies sembla que en part s'ha acabat. Amb la posada en servei del tram entre Valls i Montblanc de l'A-27 el so dels vehicles arriba a la localitat i genera molèsties al prop d'un centenar de veïns que hi viuen regularment. «Era un poble on se sentia el silenci i ara ja no el sents, perquè passen camions i cotxes. En passen molts i segurament en passaran més», ha comentat Glòria Rovira, l'alcaldessa del nucli que és part del terme municipal de Montblanc.Tot i que Lilla és petit, la zona més afectada pels sorolls és la que queda més a prop de la carretera. El poble es troba a menys de 400 metres de l'autovia, però hi ha cases a uns escassos 50 metres. Tot i això, al centre del municipi també es percep el pas dels vehicles. Joan Riba, veí, ha comentat que a primera hora del matí és quan hi ha més moviment, «probablement pels camions que van i venen del port de Tarragona».Els residents se senten enganyats pel ministeri de Transports, ja que els van assegurar que un cop la via entrés en funcionament no tindrien sorolls. De fet, es van instal·lar pantalles acústiques per esmorteir el so, però són «insuficients». En concret se'n van col·locar en el tram que hi ha el terraplè que es va aixecar per asfaltar la via, si bé en una franja d'uns 20 metres la zona queda descoberta. Els afectats reclamen que s'acabi de tancar aquest espai. A la vegada, just darrere els murs es van plantar uns arbres, però encara són molt petits. Esperen que quan creixin ajudin a pal·liar els efectes, però en tot cas això tardarà anys. «Sense mirar ja podem identificar si passa un camió o un cotxe, i si va en direcció a Valls o Montblanc», ha exemplificat Rovira.Tot i la inauguració, les obres encara no s'han acabat. De fet durant aquesta setmana s'han vist operaris plantant arbres i arreglant vorals de la carretera, i també arranjant camins propers al poble. Rovira ha reivindicat que manquen treballs per enllestir, com ara asfaltar alguns camins, arreglar una canonada del poble que els operaris van trencar durant les obres o treballs de jardineria a la muntanya. «El que falta per fer, ho faran perquè insistirem», ha sostingut.Tot plegat s'afegeix al problema de les esquerdes que pateixen des de fa uns quatre anys, quan van començar les voladures del túnel. Després de nombroses mobilitzacions i reunions, la setmana passada van aconseguir el compromís de l'Estat de cobrar indemnitzacions abans d'acabar l'any. Rovira confia en què des del ministeri de Transports es compleixi l'acord. Són fins a 82 els habitatges que rebran la compensació estatal, si bé l'alcaldessa assegura que la xifra d'afectats ronda el centenar, però alguns afectats no van voler fer els tràmits. L'import conjunt que hauran de rebre ronda els 700.000 euros.