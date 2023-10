La força del mar torna a causar desperfectes a la zona

Actualitzada 27/10/2023 a les 15:22

Costes de l'Estat refarà i reforçarà l'escullera d'Altafulla per tal de protegir el passeig marítim de l'onatge. La intervenció es farà la setmana que ve, un cop millori l'estat de la mar, i consistirà en buidar l'escullera que hi ha ara, posar-hi un reforç de formigó i reconstruir-la si cal amb pedres més grosses per protegir i apuntalar, ha detallat Alba Muntadas, regidora de Medi Ambient del municipi.Les onades que des de fa uns dies piquen en aquest carrer han causat nous desperfectes. En concret ha cedit una de les entrades i part del ferm de la part central, segons ha informat l'ajuntament. Els tècnics municipals i els de Costes han fet una avaluació dels danys i la policia local ha acordonat la zona.