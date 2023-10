Cambrils acollirà el festival de ball solidari Jumpin' Swing a favor de la Marató de Tv3

L'esdeveniment és el primer d'una sèrie de tres edicions que es duran a terme en diferents localitats de Catalunya

Cambrils acollirà la primera edició del festival de lindy hop solidari Jumpin' Swing a favor de la Marató de TV3, que enguany recapta fons per la salut sexual i reproductiva. L'esdeveniment, que es portarà a terme el dissabte 16 de desembre, és una iniciativa de Basic escola de ball i Modo Swing, que compta amb el suport del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils.

Aquest esdeveniment és el primer d'una sèrie de tres edicions que es duran a terme en diferents localitats de Catalunya. La segona edició es realitzarà el març de 2024 a la zona de l'Alt Camp, i la tercera tindrà lloc a Amposta el dia 4 de maig de 2024. Totes les edicions es realitzaran amb el mateix format i les mateixes activitats, i comptaran amb professors convidats de Lindy Hop de rellevància internacional i bandes de swing de reconegut prestigi.

Jumpin' Swing oferirà una sèrie d'activitats centrades en el swing i el Lindy Hop, un estil de ball originari dels anys 20 i 30 que es caracteritza per la seva energia i alegria. Durant el matí, les persones assistents podran gaudir de tallers monogràfics, amb reserva prèvia, amb Anna Portell i Giulio Parise, que són dos reconeguts professors internacionals d'aquesta disciplina. També podran participar en una coreografia de swing solo dedicada a la Marató de TV3, que es gravarà en vídeo per enviar a la cadena.

Com a novetat a les comarques de Tarragona, Jumpin' Swing també inclourà el primer Mix & Match, un concurs de Lindy Hop on els participants intercanviaran les parelles, amb la finalitat de recaptar encara més per a la causa. Tot això amenitzat amb la música en directe de Men in Swing, una banda que transportarà el públic als anys daurats del jazz i el farà ballar fins que se li gastin les soles de les sabates. Per acabar la festa, es podran veure les exhibicions d'Anna i Giulio i dels professors de Basic escola de ball i Modo Swing.

Jumpin' Swing és una oportunitat única per viure una experiència inoblidable, alhora que es col·labora en una bona causa. No es necessita cap entrada per assistir a l'esdeveniment: tothom està convidat a participar, tingui nocions de ball o no. Es recaptaran fons venent polseres solidàries a 3€ cada una, que es destinaran íntegrament per La Marató de TV3.