El camioner ja era fora del vehicle en arribar els Bombers

Actualitzada 27/10/2023 a les 13:37

Un camió frigorífic ha bolcat aquest matí a l'N420 entre Pradell de la Teixeta i Falset, al punt quilomètric 844, provocant que s'hagi de tancar la carretera.Bombers no especifica l'estat del conductor, però informa que ja era fora del camió amb l'arribada dels efectius del cos, que han rebut l'avís per l'accident a les 12:51 hores.Com a resultat de l'accident s'ha produït vessament tant de càrrega com de dipòsit a la carretera.Bombers i operaris de l'empresa hi continuen treballant.