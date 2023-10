Altafulla avalua les afectacions causades pel fort onatge al passeig marítim

L'onatge que ja dura una setmana ha provocat que hagi cedit una de les entrades i part del ferm de la part central del passeig

Actualitzada 27/10/2023 a les 14:06

L'onatge que des de fa una setmana està picant contra el passeig marítim de Botigues de Mar d'Altafulla ha provocat que aquest dijous, 26 d'octubre, que cedís una de les entrades i part del ferm de la part central del passeig. La mateixa nit, tècnics municipals van fer una primera avaluació dels danys i la Policia Local va acordonar la zona afectada.



La setmana passada estava previst que Costes de l'Estat realitzés unes obres de reforç en l'escullera del passeig, però la mala situació de la mar ha impedit portar a terme aquesta intervenció, que podria haver evitat aquest col·lapse.Durant aquest divendres al matí, tècnics de Costes i de l'Ajuntament han estat valorant la situació i quina serà l'actuació quan aquest fort onatge disminueixi- “Fins almenys la setmana vinent no podrem entrar a la platja per fer alguna actuació. Costes continua amb el que s'havia compromès, de refer l'escullera. Ens van comunicar que aquest reforç seria intensiu, buidant l'escullera que hi ha ara, posar-hi un reforç de formigó i reconstruir l'escullera si cal amb unes pedres més grosses per protegir i aputalar. L'actuació en la zona que ha cedit si que canviarà una mica i s'ha d'avaluar”, apunta la coalcaldessa, Alba Muntadas.Membres del govern municipal han mantingut trobades aquest divendres amb els propietaris d'establiments del passeig per explicar-los la situació i rebre les seves inquietuds.