L'Ajuntament de Mont-roig del Camp suspèn l'atorgament de llicències d'habitatge d'ús turístic

L'objectiu és fer un estudi sobre com aquestes llicències estan interferint en el dret a l'habitatge de la població local

Actualitzada 26/10/2023 a les 18:18

Es tramiten més de 250 expedients de HUT anuals

Creació del Pla Local d'Habitatge i d'un Pla Especial

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, va aprovar el passat mes de setembre suspendre les llicències per als habitatges d'ús turístic (HUT) i llar compartida durant un any. Aquest acord ha entrat en vigor, aquest dimarts 24 d'octubre, un cop s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i després que hagi estat publicat també al BOPT (20 d'octubre). L'objectiu d'aquesta mesura és posar ordre a la proliferació d'aquest tipus de pisos per tal de compatibilitzar els habitatges d'ús turístic amb la disponibilitat d'habitatge de lloguer i, per tant, garantir el dret a l'habitatge de la població local.Concretament al municipi, a 31 de juliol d'aquest 2023, hi havia 2.968 habitatges d'ús turístics donats d'alta distribuïts per tot el terme municipal, amb màxima concentració al nucli de Miami Platja on n'hi ha 1.962. En aquest sentit, es tramiten anualment més de 250 expedients de HUT, això suposa un increment del nombre d'habitatges que es destinen a aquest model de negoci i que, per tant, es retiren o no s'incorporen al mercat de lloguer tradicional. Un fet que provoca greus problemes d'accés a l'habitatge per als residents. Cal destacar que la implantació d'aquesta modalitat d'oferta turística d'evolució expansiva, que s'està produint actualment al municipi però també a tot Catalunya, va en detriment de l'ús residencial propi de l'habitatge habitual.Per això, l'Ajuntament veu la necessitat de regular urbanísticament aquest fenomen, motiu pel qual ja ha començat a treballar en l'elaboració d'un Pla Local d'Habitatge. Paral·lelament està estudiant la reforma de l'instrument urbanístic (Pla Especial) per tal de determinar les condicions urbanístiques d'emplaçament, d'intensitat d'usos, d'accés a l'edifici, distàncies mínimes entre els mateixos usos i/o d'altres determinacions que es considerin.Tot plegat per garantir el dret a l'habitatge, el descans, la intimitat, el benestar del veïnat i la qualitat de l'espai urbà del municipi. Mont-roig del Camp se suma, d'aquesta forma, a altres municipis que han establert moratòries a noves llicències com a preludi a establir la seva pròpia regulació com per exemple Blanes, Begur, Tremp, la Seu d'Urgell, Vilanova i la Geltrú o Cadaqués, entre d'altres.