Unes 1.500 persones visiten l'exposició de Bolets del Morell

L'entitat local Tocats del Bolet ha mostrat uns 200 exemplars en reproduccions en miniatura del seu hàbitat natural

Actualitzada 23/10/2023 a les 15:49

Aquest cap de setmana, els bolets han estat els protagonistes al Morell amb la XXVII Exposició de Bolets. Un esdeveniment organitzat des de l'entitat local Tocats del Bolet, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Morell, que aquest any ha registrat unes xifres de visitants superiors a altres edicions, amb unes 1.500 persones en total que durant tot el cap de setmana s'han acostat al Centre de Serveis per a la Gent Gran a gaudir de la mostra.L'acte, totalment consolidat, ha permès veure en directe uns 200 exemplars micològics en reproduccions en miniatura del seu hàbitat natural, procedents del Pirineu català, de Terol i, fins i tot, el Pirineu francès, entre altres indrets. Com és habitual, s'han inclòs tant espècies comestibles com no comestibles, a fi que els visitants puguin aprendre a distingir-los. I el pati del mateix Centre de dia ha acollit la tradicional degustació de diumenge al migdia, en què s'han servit pràcticament 500 racions amb els bolets com a ingredient principal: consomé de bolets, estofat de caça i bolets i bolets a la planxa.Enguany, després que l'any passat elaboressin un castell de bolets com a homenatge a totes les colles castelleres de Catalunya, van idear una sardana de bolets molt simpàtica, que fins i tot tenia música i feia voltes.Un cap de setmana de cultura i gastronomia amb el qual els Tocats del Bolet estan molt satisfets, sobretot tenint en compte que és un any complicat i ha costat trobar alguns exemplars. Ara, ja pensen en una pròxima edició, que moltes persones marcaran en vermell al calendari.