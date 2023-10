Torredembarra incrementarà l'IBI i l'impost de recollida d'escombraries el 2024

La conjuntura econòmica global ha comportat un augment de la despesa

Després de nou anys consecutius de congelacions i baixades dels principals impostos i taxes, l'equip de govern de Torredembarra presenta increments en les ordenances fiscals per al 2024, principalment en l'IBI (17 %, passant del tipus impositiu del 0.894 a l'1.046, per sota de l'1.23 màxim que es podria aplicar en un municipi de les característiques de Torredembarra) i en la taxes de recollida de residus domiciliaris (26,95 %) i comercials (segons activitat i tipus de residu que generin), uns augments per respondre a la necessitat de finançament de l'Ajuntament per l'actual conjuntura econòmica a nivell global:

L' augment de l'IPC : 12,7 % en dos anys (xifra de setembre de 2023).

: 12,7 % en dos anys (xifra de setembre de 2023). L' augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu (4,5 % a setembre de 2023).

del Banc Central Europeu (4,5 % a setembre de 2023). L' augment de les retribucions dels empleats públics fixat per l'Estat (7,12 % en el període 2022-2024).

fixat per l'Estat (7,12 % en el període 2022-2024). El compromís de millora dels serveis de recollida de residus i de neteja viària i el compliment legal d'objectius fixats per directives europees.

Aquesta conjuntura es veu reflectida en l'evolució de la despesa de la següent manera:

Despesa Previsió 2024 Variació 2023-2024 Variació 2015-2024 Personal 11.600.000 € + 7,4 % + 23,4 % Energia elèctrica 968.000 € + 15,23 % + 10,45 % Gas 200.000 € + 185,71 % + 378 % (inclou el pagament d'endarreriments d'anys anteriors) Combustible i carburants 170.000 € + 1,5 % + 46,65 % Recollida residus i gestió 3.395.115,66 € + 15,32 + 148,29 % Neteja viària 809.725,43 € + 21,7 % 72,81 % Interessos préstecs 452.000 € + 93,16 % - 6,2 %

Tot plegat, comporta que s'hagin d'augmentar els ingressos per fer front a les despeses, fruit del context econòmic actual, les millores salarials i el compromís de millor servei:

Impost /taxa Previsió ingrés 2024 Variació 2023-2024 IBI 11.350.000 € + 17,01 % Residus domiciliaris 2.000.000 € + 22,32 % Residus comercials 780.000 € + 102,6 %

Especialment en l'àmbit de la recollida de residus, cal tenir present que el pagament de les despeses del servei s'ha de finançar íntegrament amb els ingressos provinents del pagament de la taxa per part de la ciutadania i del sector comerciant per així complir els preceptes legals. L'increment en el cas de la recollida de residus domiciliaris comportarà passar dels 115 € anuals als 146 €, és a dir, 31 €.



Cal recordar que en el cas de les escombraries domiciliàries, es bonifica un 15 % de la taxa a les persones que fan un ús correcte de la recollida porta a porta i en el cas dels comerços, s'inclouen bonificacions diferents per a la recollida segregada de la matèria orgànica, el cartró, el vidre i, els envasos. Si l'establiment recicla més d'una fracció, les quantitats a bonificar s'acumulen i poden arribar fins al 44 % de la taxa pagada.Pel que fa l'IBI, l'augment en xifres finals dependrà de cada cas. A tall d'exemple, per un habitatge de 48.000 € de valor cadastral (el valor mitjà a Torredembarra) comportarà passar de 429,12 € a 502,07 €.