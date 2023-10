Roda de Berà demana ajut al Govern per reparar els danys al passeig

La borrasca Aline ha malmés la cimentació en alguns trams i les onades es van emportar part del mur de protecció

Actualitzada 23/10/2023 a les 08:36

L'Ajuntament de Roda demanarà que el Ministeri per a la Transició Ecològica posi en marxa una línia d'ajuts o alguna partida d'emergència per poder fer front als greus danys que la borrasca Aline va deixar al passeig marítim de la platja Llarga.



La marea alta i la força del mar, que va provocar ones de fins a quatre metres d'alçada la matinada de divendres, va sacsejar el litoral de la Costa Daurada i, en el cas de Roda de Berà, va castigar especialment la zona nord i central de la platja Llarga, on un dels desperfectes més visibles ha estat la caiguda de la guingueta Surfer's, que es troba a primera línia de mar. L'onatge va trencar el mur de protecció en alguns trams del passeig i, en altres, «l'ha descarnat per sota», en paraules de l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili. L'endemà al matí, en un primer moment es van abalisar les zones afectades, però, després de comprovar que el passeig havia patit danys estructurals, l'Ajuntament va decidir tancar-lo.«L'aigua va entrar per sota i, n'hi ha trams on sembla un balcó. No es tracta només de les rajoles que s'han aixecat i els murs que han caigut, sinó que s'han ensorrat», detalla Virgili.Tota la platja Llarga va quedar afectada per la borrasca, sobretot en la zona nord, però també al sud, on les dunes es van malmetre, però van aconseguir contenir la força del mar.«Unes peces de formigó, que pesen més de 40 quilos estaven desplaçades. El que més impressiona és la guingueta, que fa 18 anys que és en aquella zona de la platja. Va aguantar la tempesta Glòria, però aquesta borrasca el va fer vèncer cap a la banda del passeig», explica Virgili.D'altra banda, a la platja de la Pallisseta, on encara romanien tots els elements d'estiu, la marea ha destrossat les passeres i ha arrencat papereres. «A la platja Punta d'en Guineu, l'aigua va entrar a un parell d'habitatges en planta baixa. Tot i que el dic protegeix la urbanització quan el temporal ve de Llevant, amb el vent de Garbí, no», puntualitza l'alcalde de Roda de Berà.Tècnics de l'Ajuntament de Roda de Barà inspeccionaran la zona avui per avaluar els danys més acuradament i dur a terme prospeccions i proves. «Durant el cap de setmana no hem pogut accedir fàcilment a la sorra per veure els danys des d'allà», explica Virgili. L'alcalde recorda que l'Ajuntament fa mesos que reclama que l'Estat garanteixi la sedimentació a la platja. «Podria haver apaivagat el mal que ha fet la borrasca al passeig», diu. Per aquest motiu, el consistori reclamarà una partida econòmica d'emergència per fer front a la gran despesa que suposarà la reparació de totes les afectacions.Altres platges de la Costa Daurada van acusar la pujada de la marea i el fort onatge. A Salou, l'entrada d'aigua a la sorra va danyar moltes de les guinguetes que encara romanien obertes.