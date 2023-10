Presó sense fiança per al conductor que va atropellar mortalment un home a Montferri

Segons els primers indicis recollits pels Mossos, l'investigat, un home de 55 anys, hauria atropellat intencionadament la víctima

Actualitzada 23/10/2023 a les 16:21

El titular del jutjat número 3 del Vendrell ha ordenat presó sense fiança per al conductor detingut dissabte com a presumpte autor de l'atropellament mortal d'un home de 76 anys a Montferri (Alt Camp) aquest dissabte passat. La causa està oberta per un delicte d'homicidi, segons han informat fonts del TSJC.Els fets van tenir lloc passades les 11.30 hores del matí de dissabte. Segons els primers indicis recollits pels Mossos, l'investigat, un home de 55 anys, hauria atropellat intencionadament la víctima, que va acabar morint unes hores després a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per les greus ferides que li va causar. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona dels Mossos es va fer càrrec de la investigació.