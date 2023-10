Les pluges de la setmana passada no aturen la caiguda d'aigua al pantà de Riudecanyes

El pantà de Riudecanyes està tocant fons, a uns nivells mai vistos aquest segle

Actualitzada 23/10/2023 a les 14:52

Les pluges de la setmana passada no han servit de moment per aturar la caiguda de nivells d'aigua als embassaments de les conques internes, que han vist com es reduïen les seves reserves a un ritme similar que en les setmanes anteriors. Si dilluns passat la xifra se situava en el 20,4%, l'última actualització de l'Agència Catalana de l'Aigua d'aquest dilluns marca un 19,89%.Es tracta d'un percentatge més baix que la sequera del 2008 i apropant-se al mínim absolut, del 19,12%, registrat durant l'episodi de manca de pluges del 1989. Els pantans de Darnius-Boadella, Riudecanyes i Susqueda estan tocant fons, a uns nivells mai vistos aquest segle, mentre que el de Sau s'ha estabilitzat a l'octubre al 17% aproximadament.