Les muntanyes de Prades a l'abast de tots

El III Festival Senderista de les Muntanyes de Prades - Costa Daurada se celebrarà els dies 27, 28 i 29 d'octubre

Actualitzada 22/10/2023 a les 18:18

Contemplar la posta de sol a Mont-ral mentre sona música en directe, interpretada per Jordi Carré, i fer un tastet d'avellanes i vi ranci de Porrera. Fer una caminada tot resseguint el riu Brugent fins a topar-se amb un pastor de Capafonts i el seu ramat, acompanyar-lo a tancar les cabres i acabar fent un mos amb els seus formatges artesanals. Fer una sortida de marxa nòrdica entorn de Poblet, descobrint patrimoni com el castell de Milmanda, el castell de Riudabella i la Granja Mitjana, i acabar amb un tast de vi natural del Celler Carlania de Barberà de la Conca i del Celler Vilalta Pere de Vilanova de Prades.

Aquestes són només tres de les diverses propostes que conformen el programa d'activitats del tercer Festival Senderista de les Muntanyes de Prades - Costa Daurada, una iniciativa de la revista Descobrir Catalunya que té com a objectiu descobrir aquest territori al públic de tot el país, posant l'èmfasi en valors com el patrimoni natural i gastronòmic, o la feina dels guies de muntanya i dels productors de proximitat. Tot plegat, s'articula a través d'una oferta de rutes singulars, de nivells de dificultat diferent, i pensades per al públic familiar. A més, cadascuna de les activitats es complementa amb un tast de productes locals com mel, vi, fruits secs, formatges, etc.

El Festival Senderista de les Muntanyes de Prades - Costa Daurada compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Costa Daurada i dels consells comarcals de l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat. És, per tant, una aposta de tots els agents del territori per promocionar les Muntanyes de Prades com a destinació turística de qualitat. I fer-ho, a més, desestacionalitzant l'activitat turística i traslladant-la a la tardor, en un moment en què, precisament, les Muntanyes de Prades viuen el seu gran esclat natural.

A més de les rutes i experiències, també es proposen activitats complementàries de caràcter lúdic o cultural, com ara visites al patrimoni, descoberta d'oficis tradicionals, excursions a cavall o en bicicleta o esports d'aventura. A més, el web del Festival (https://festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat/), incorpora abundant informació pràctica per a escollir restaurants i allotjaments.

El preu de la inscripció en cada ruta o activitat és de 15 euros per als adults i de 4 euros per als infants fins a 12 anys (excepte en les activitats del Parc Astronòmic de Prades).

Aquesta és la tercera vegada que la revista Descobrir Catalunya celebra el Festival Senderista, i fins ara ja hi han participat mig miler de visitants arribats de diferents punts de la geografia catalana, fonamentalment de la demarcació de Tarragona, de la zona metropolitana de Barcelona i del Vallès.