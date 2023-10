La Unió de Botiguers de Montblanc repartirà 600 € en premis

L'entitat de Montblanc realitzarà una nova campanya per incentivar la compra en els comerços locals

Actualitzada 23/10/2023 a les 09:38

Entre l'1 i el 20 de novembre, les compres que es facin als establiments que participin en la campanya Compra Exprés de la Unió de Botiguers de Montblanc, podran entrar en un sorteig de 2 vals de 300 €.Per participar en el sorteig els clients hauran d'escriure el nom i el telèfon al tiquet de compra i el dipositaran a la botiga.El dia 21 novembre a les 16:00 h, es realitzarà el sorteig dels dos vals.Les persones guanyadores hauran de gastar els vals en qualsevol dels establiments participants en la campanya, durant una única tarda de compra que serà el divendres 24 de novembre, de 17:00 a 20:00. Els guanyadors no podran gastar més de 100 € per botiga i en el cas dels serveis (perruqueria, estètica, gestoria...) durant la tarda de compra es deixarà pagada una cita per més endavant. La tarda de compra es podrà seguir per les xarxes socials de la Unió de Botiguers de Montblanc.